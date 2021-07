Le gouvernement approuve la demande de PV Sindhu pour un système de récupération avancé

Agir sur le champion du monde PV Sindhuà la demande de , le gouvernement a sanctionné vendredi l’achat d’un équipement de récupération avancé, qui l’aidera à rester dans la meilleure forme physique avant le prochain Jeux Olympiques de Tokyo. L’approbation est intervenue dans les 24 heures suivant la demande du navetteur indien médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 2016, a indiqué la Sports Authority of India (SAI).

L’un des plus grands espoirs de médaille de l’Inde à Tokyo, Sindhu était ravi. « Je suis heureux qu’il n’ait même pas fallu un jour à la Sports Authority of India pour approuver ma demande de système de récupération », a déclaré Sindhu après avoir reçu la sanction administrative pour acheter le système de récupération prêt pour le jeu.

« Le dédouanement a été très rapide, et je pourrai passer une commande et l’obtenir à temps pour l’emporter avec moi aux Jeux Olympiques », a-t-elle ajouté.

Le système fait circuler de l’eau glacée et offre une compression intermittente grâce à des enveloppements spécifiques pour les jambes, les bras, le dos et les épaules d’un athlète.

SAI n’a pas précisé le coût de l’équipement. Il aide à réduire la douleur, les spasmes et l’enflure d’un athlète en refroidissant les zones touchées. La compression stimule la circulation du sang oxygéné.

« Cela m’aidera énormément après chaque longue séance d’entraînement ou match, car il s’agit d’un système portable de récupération du froid et de la compression », a déclaré Sindhu à propos du système qui est mieux noté que les méthodes de récupération conventionnelles Rest-Glace-Compression-Elevation.

«Parfois, on s’épuise et on ressent de la raideur après les matchs. Cela aidera à une récupération rapide et systématique. »

Sindhu a remporté une médaille d’argent historique aux Jeux olympiques de Rio 2016 après avoir perdu contre Carolina Marin dans le match pour la médaille d’or.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici