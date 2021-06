Le gouvernement appelle à «plus de réutilisation et de recyclage» après qu’Amazon ait détruit des millions d’articles au Royaume-Uni chaque année

Le gouvernement a appelé à « davantage de réutilisation et de recyclage des produits » après qu’une enquête dans l’un des entrepôts écossais d’Amazon a suggéré qu’il détruisait des millions d’articles chaque année.

ITV News a trouvé des articles, notamment des téléviseurs intelligents, des ordinateurs portables, des drones, des sèche-cheveux et des milliers de masques faciaux scellés, qui ont été triés dans des boîtes marquées «détruire» au Amazon Fulfillment Center à Dunfermline, Fife.

Un ancien employé du site, l’un des 24 entrepôts de ce type à travers le Royaume-Uni, a déclaré que leur « objectif était de détruire généralement 130 000 articles par semaine ».

Le travailleur anonyme a ajouté : « J’avais le souffle coupé. Il n’y a pas de rime ni de raison pour ce qui est détruit : les fans de Dyson, les Hoovers, les MacBook et iPad occasionnels ; l’autre jour, 20 000 masques (visage) Covid toujours dans leurs emballages.

« Dans l’ensemble, 50 pour cent de tous les articles ne sont pas ouverts et encore dans leur emballage rétractable. L’autre moitié sont des retours et en bon état. »

conseillé Une ville balnéaire de Floride écrit une série télévisée sur Amazon pour attirer les touristes Le maire de New York dit qu’Amazon Prime Day est « le jour parfait » pour ne pas acheter sur Amazon: « Gardez-le local » Une femme inondée de centaines de colis Amazon qu’elle n’a pas commandés

Commentant la nouvelle, un porte-parole du Premier ministre, Boris Johnson, a déclaré : « Le secrétaire aux affaires s’est déjà entretenu avec Amazon sur cette question. Nous voulons absolument voir plus de réutilisation et de recyclage des produits.

« Nous examinons la réglementation pour voir comment nous pouvons augmenter la réutilisation et le recyclage et nous assurer que les détaillants assument davantage de responsabilités pour des choses comme les produits électriques. »

L’enquête d’ITV a également révélé qu’un document divulgué montrait que plus de 124 000 articles avaient été marqués « détruire » pendant une semaine en avril – contre seulement 28 000 articles au cours de la même période étiquetés « faire un don ».

Cependant, un porte-parole d’Amazon a déclaré à l’agence de presse PA que bien que l’enquête ait suivi des camions jusqu’à une décharge, aucun article n’est éliminé de cette manière. La décharge de Lochhead fait également partie du centre de recyclage de Dunfermline.

Un communiqué d’Amazon a déclaré: « Nous travaillons vers un objectif de zéro élimination de produits et notre priorité est de revendre, de faire un don à des organisations caritatives ou de recycler les produits invendus.

« Aucun article n’est envoyé à la décharge au Royaume-Uni. En dernier recours, nous enverrons des articles à la récupération d’énergie, mais nous travaillons dur pour réduire à zéro le nombre de fois que cela se produit.

« Nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale et à mettre en place un programme d’économie circulaire dans le but de réduire les retours, de réutiliser et de revendre les produits et de réduire les éliminations. »

La récupération d’énergie consiste à retirer les matériaux recyclables des produits avant que le reste ne soit reconverti en énergie et acheminé vers le réseau national.

Mais le porte-parole a soutenu qu’il s’agissait d’un dernier recours pour l’entreprise – et a également nié qu’il était moins cher de se débarrasser des articles au lieu de les retourner aux vendeurs nationaux.

Mark Ruskell, porte-parole des Verts écossais pour l’environnement et MSP de Mid Scotland et Fife, a déclaré : « Le bénéfice net d’Amazon a grimpé en flèche pendant cette crise alors que de nombreuses personnes ont eu du mal à joindre les deux bouts.

« Il est donc obscène que cette entreprise de plusieurs milliards de dollars trouve plus rentable de mettre des objets inutilisés à la poubelle que d’aider les gens.

« C’est un acte d’accusation accablant pour notre économie que de faire passer la culture du jetable avant les besoins des gens. Même si cela ne reflète pas la politique plus large d’Amazon, l’entreprise doit expliquer pourquoi l’entrepôt de Dunfermline a des niveaux de déchets si élevés et si peu est revendue ou donnés à des œuvres caritatives.

« Cette révélation choquante montre que les gouvernements doivent faire plus pour forcer les entreprises à éliminer les déchets de leurs systèmes, avec des réglementations et des amendes lorsqu’elles ne font pas ce qu’il faut. »

Rapports supplémentaires par l’AP