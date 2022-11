Le gouvernement annule le plan de yacht commercial du Brexit “avec effet immédiat”

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le gouvernement a annulé son projet de construction d’un yacht commercial Brexit avec “effet immédiat”, a annoncé le secrétaire à la Défense.

S’exprimant aux Communes lundi, Ben Wallace a déclaré que le concours pour la construction d’un navire amiral national avait été “terminé”.

M. Wallace a déclaré aux députés que la décision avait été prise afin que les constructeurs navals puissent plutôt se concentrer sur la construction d’un nouveau navire pour défendre les câbles sous-marins contre les attaques.

En mai de l’année dernière, Boris Johnson a annoncé un concours pour la construction du yacht commercial infortuné, promettant que le navire refléterait “le statut naissant du Royaume-Uni en tant que grande nation commerciale maritime indépendante”.

Le Premier ministre a déclaré que le projet – pour lequel des journaux favorables aux conservateurs ont fait campagne – enverrait “un symbole clair et puissant de notre engagement à être un acteur actif sur la scène mondiale”.

Le bateau était destiné à succéder au Royal Yacht Britannia, mais n’a jamais été officiellement qualifié de Royal Yacht car il n’a pas reçu l’approbation du palais. Il aurait coûté jusqu’à 200 millions de livres sterling.

M. Wallace a déclaré aux députés qu’il souhaitait “accélérer l’acquisition du navire de surveillance océanique polyvalent” ou “MRos” – et a lié l’annulation du yacht à cet objectif.

Il a déclaré qu’à la lumière de l’invasion de l’Ukraine, il était “juste que nous donnions la priorité à la fourniture de capacités qui protègent notre infrastructure nationale”.

“Je suis clair que pour faire face efficacement aux menaces actuelles et futures, nous allons maintenant investir dans des navires MRos qui protègent les infrastructures de défense sensibles et les infrastructures civiles afin d’améliorer notre capacité à détecter les menaces sur les fonds marins et les câbles”, a-t-il déclaré.

“J’ai donc également ordonné la fin de la compétition phare nationale avec effet immédiat, pour présenter le premier navire MRos à sa place. Et je ferai d’autres annonces sur la poursuite de nos investissements navals dans les semaines à venir.

