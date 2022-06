Le gouvernement annule 6 milliards de dollars de prêts étudiants pour les emprunteurs fraudés

Environ 200 000 anciens élèves qui ont fréquenté des écoles qui, selon eux, les ont escroqués verront 6 milliards de dollars de prêts fédéraux annulés dans le cadre d’un règlement radical annoncé mercredi, la dernière décision de l’administration Biden pour résoudre la crise des prêts étudiants en éliminant certaines dettes.

Ceux qui ont demandé un allègement – ​​certains il y a sept ans à peine – verront leurs prêts annulés s’ils fréquentent l’une des plus de 150 écoles nommées dans le règlement du recours collectif, dont presque toutes sont des collèges et des programmes professionnels à but lucratif. L’accord annule 128 000 avis de refus – qu’un juge fédéral a qualifiés de « troublement kafkaïens » – qui ont été envoyés aux demandeurs de secours sous l’administration Trump.

De nombreuses écoles incluses dans le règlement sont fermées. Ils comprennent de grandes chaînes comme les instituts d’art et d’autres campus gérés par le Dream Center, dont les opérations se sont brusquement effondrées en 2019, et ceux appartenant à Career Education Corporation. Ce dernier, à son apogée, a inscrit des dizaines de milliers d’étudiants dans plus de 100 endroits. L’accord comprend également quelques collèges toujours en activité, notamment l’Université de Phoenix, l’Université du Grand Canyon et l’Université DeVry.