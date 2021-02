Le gouvernement annonce la libéralisation des politiques de création de cartes, permettant un accès gratuit aux données géospatiales

Le gouvernement indien a annoncé aujourd’hui qu’il libérait le processus de création de cartes et de génération de données géospatiales, ce qui donnera aux entreprises privées la liberté de traiter ces informations sans approbation préalable ni aucune restriction. Jusqu’à présent, les données cartographiques n’étaient gérées que par l’Enquête du gouvernement central sur l’Inde, mais avec les changements annoncés par le ministère de la Science et de la Technologie aujourd’hui, toute entreprise indienne peut participer au processus et en tirer profit.

Selon l’annonce, les données qui étaient facilement disponibles dans le monde et, par conséquent, ne devraient pas être limitées en Inde. Le Premier ministre Narendra Modi, au sujet du développement, a déclaré que la libéralisation de l’acquisition et de la production de données géospatiales est un pas énorme vers la vision du pays pour un «Aatmanirbhar Bharat». « Les réformes ouvriront d’énormes opportunités aux start-ups, au secteur privé, au secteur public et aux instituts de recherche de notre pays pour stimuler les innovations et construire des solutions évolutives. Cela générera également des emplois et accélérera la croissance économique », a déclaré le Premier ministre Modi dans un tweet.

Ce changement, selon les rapports, pourrait conduire les entreprises privées à rechercher des données cartographiques adaptées à leurs objectifs spécifiques. Le ministre de l’Union de la science et de la technologie, le Dr Harsh Vardhan, a déclaré que cette décision contribuera à accroître l’efficacité de l’agriculture et des capacités d’intervention d’urgence tout en facilitant l’essor des industries du nouvel âge. Tout en s’adressant aux médias de la capitale nationale, le Dr Vardhan a déclaré que la participation accrue du secteur privé augmentera la croissance des nouvelles technologies, plates-formes et l’applocation de données géospatiales contribuant au progrès du pays.