Le gouvernement américain SAISIT le site Internet de la chaîne iranienne Press TV et deux autres médias

Les visiteurs des trois domaines ont été accueillis mardi avec un avis indiquant qu’ils avaient été saisis en vertu des lois américaines qui autorisent la confiscation civile et pénale des biens impliqués dans « le trafic de technologies ou de matières d’armes nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques, ou la fabrication, l’importation, la vente ou la distribution d’une substance réglementée ».

#RUPTURE: en plus de #L’Iran Al-Alam de l’IRIB, le gouvernement américain a saisi le site d’information d’Al-Masirah, qui est associé au #Houthis dans #Yémen. pic.twitter.com/9YDGA2u05p – Anglais international iranien (@IranIntl_En) 22 juin 2021

Lancé en juillet 2007, Press TV est le service international de langue anglaise de la Radiodiffusion de la République islamique d’Iran (IRIB), l’agence média d’État de Téhéran. Al-Alam remonte à 2003 et est diffusé en arabe, farsi et anglais au public du Moyen-Orient et de la Méditerranée.

Al-Masirah n’appartient pas à l’Iran, mais à Ansarullah – le mouvement des Houthis au Yémen, une faction que les États-Unis ont accusée d’être « mandataires » de l’Iran parce qu’ils sont musulmans chiites et résistent à l’invasion du Yémen par l’Arabie saoudite depuis 2015. La chaîne de télévision a son siège à Beyrouth, au Liban.

Eh bien, c’est un bouton métrique d’images et de vidéos d’événements au Yémen provenant d’Internet. https://t.co/0QlLKKSZAu – Nick Waters (@N_Waters89) 22 juin 2021

