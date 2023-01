Le gouvernement américain poursuit Google

L’administration du président Joe Biden a accusé le géant de la Big Tech d’abuser de sa domination sur le secteur de la publicité en ligne

Google a utilisé « anticoncurrentiel, exclusif » pratiques pour écraser ou diminuer illégalement toute menace majeure à sa domination sur l’industrie de la publicité en ligne, a allégué l’administration du président Joe Biden dans un procès contre la société.

Le département américain de la Justice (DOJ) a déposé mardi sa plainte antitrust contre Google devant le tribunal de district américain d’Alexandria, en Virginie, appelant à ce que l’entreprise soit forcée de vendre une partie de ses activités publicitaires. La publicité représente environ 80 % des revenus du géant de la Big Tech.

Google possède des services dominants permettant aux clients d’offrir des espaces publicitaires, de créer de meilleures annonces et de mettre en relation les éditeurs avec les annonceurs. L’entreprise a tiré parti de sa taille et de sa portée pour racheter ou perturber “réel ou potentiel” concurrents et de ne laisser aux annonceurs et aux sites Web d’autre choix que d’utiliser ses services, selon le procès.

Lire la suite Google conteste la décision antitrust d’Android – Reuters

“Google a contrecarré une concurrence significative et dissuadé l’innovation dans l’industrie de la publicité numérique, s’est approprié des bénéfices supraconcurrentiels et a empêché le marché libre de fonctionner équitablement pour soutenir les intérêts des annonceurs et des éditeurs qui rendent possible le puissant Internet d’aujourd’hui”, a déclaré le DOJ.

Google a fait valoir que le gouvernement essayait de choisir des gagnants et des perdants dans le “très compétitif” entreprise de publicité en ligne. Les arguments erronés du DOJ reproduisent en grande partie ceux d’un procès au Texas qui a récemment été rejeté par un tribunal fédéral, a déclaré la société dans un communiqué.

Huit États, dont l’État d’origine de Google, la Californie, ont rejoint le gouvernement fédéral dans le procès de mardi. “Nous prenons des mesures en intentant cette action en justice pour démanteler le monopole de Google et rétablir la concurrence dans le secteur de la publicité numérique”, a déclaré le procureur général du Colorado, Phil Weiser.

LIRE LA SUITE: Meta touché par une plainte antitrust de l’UE

L’administration du prédécesseur de Biden, alors président Donald Trump, a déposé une plainte antitrust contre Google en 2020, alléguant des pratiques anticoncurrentielles dans l’activité de recherche en ligne dominante de l’entreprise. Cette affaire devrait être jugée plus tard cette année.