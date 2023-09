Le gouvernement américain pourrait-il fermer ses portes et est-ce vraiment important ? | Actualité économique

Le gouvernement américain est, une fois de plus, sur le point de fermer ses portes.

Dans quelques heures, lorsque l’horloge sonnera minuit passé, l’État ne sera probablement plus en mesure de payer ses factures.

Ce qui se produit?

Cela signifie que tous les services fédéraux non essentiels sont gelés. Il est peu probable que le personnel du gouvernement, de l’armée, du traitement des déchets et du contrôle du trafic aérien soit payé. Les agences fédérales, les parcs nationaux, les tribunaux fédéraux, les musées et une multitude d’organismes étatiques seront touchés.

Ils n’auront tout simplement pas les fonds nécessaires pour payer leurs salaires et autres factures.

Les législateurs continueront cependant à être payés, grâce aux dispositions de la Constitution américaine.

Pourquoi cela arrive-t-il?

Le Congrès, qui comprend le Sénat américain et la Chambre des représentants, n’a pas encore approuvé les dépenses discrétionnaires, une nécessité pour le nouvel exercice financier américain, qui commence le 1er octobre.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, n’a pas réussi à convaincre les républicains de la droite dure de parvenir à un accord. S’il pousse trop fort ou s’il fait adopter un projet de loi qui ne plaît pas à l’aile droite de son parti, il risque de perdre son emploi.

Le travail de M. McCarthy consiste à ne pas bouleverser cette cohorte d’extrême droite. Pour assurer son emploi de conférencier il a accepté que n’importe quel membre de la Chambre des représentants puisse demander un vote pour l’évincer.

En savoir plus

Processus de destitution de Joe Biden : pourquoi les républicains le poursuivent-ils, de quelles preuves disposent-ils, que se passe-t-il ensuite ?

D’une certaine manière, il s’est mis au pied du mur, promettant quelque chose qu’il n’a pas pu tenir : ramener les dépenses fédérales aux niveaux d’avant la COVID-19. De nombreux Républicains détestent les milliers de milliards dépensés en mesures de santé et en relance économique.

Alors qu’il obtenait un accord pour relever le plafond de la dette avec le président Joe Biden en mai dernier pour éviter que les États-Unis ne soient incapables de rembourser leur dette, la situation est différente.

Il n’y a pas les mêmes conséquences économiques catastrophiques qui pèsent sur une fermeture du gouvernement et la menace est donc moindre pour M. McCarthy.

Si les États-Unis avaient fait défaut, cela aurait été la première fois dans l’histoire du pays et aurait conduit à un arrêt quasi total de l’économie. Cela aurait eu de graves conséquences sur l’économie mondiale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:36

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré qu’il demandait aux commissions d’ouvrir une enquête formelle sur une « culture de corruption » autour de Joe Biden.



Quand est-ce arrivé auparavant ?

Plusieurs fois. Rien qu’au cours de la dernière décennie, il y a eu quatre fermetures sur des sujets tels que l’Obamacare et le mur frontalier de Trump. Celui-ci est plus difficile à lier à un événement spécifique.

Plus récemment, en 2018, les politiciens démocrates ont refusé d’adopter un plan de dépenses dirigé par Trump pour financer son mur controversé à la frontière sud. La fermeture a ensuite duré 35 jours.

De nombreuses organisations gouvernementales disposent de manuels pour mettre le personnel en congé en cas de fermeture.

Quelles sont les conséquences/effets ?

La dernière fois, environ 800 000 travailleurs ont été mis au chômage technique, mais les chiffres exacts pour une répétition en 2023 ne sont pas clairs.

Comme le premier jour de fermeture serait dimanche, les effets ne seront pas immédiats puisque de nombreux employés ne seront pas attendus au travail.

Lorsque l’activité des gens faiblit, la production faiblit également.

Le Congressional Budget Office (CBO) a estimé que la fermeture de cinq semaines de Trump en 2018-2019 avait réduit la production économique de 11 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars que l’économie américaine n’a jamais récupérés.

Les fermetures ont également eu un impact sur la réputation de l’Amérique en tant que leader financier stable et fonctionnel, et ont eu une influence sur les plans de dépenses du gouvernement, retardant les programmes législatifs.

Certaines conséquences sont moins quantifiables.

Les États-Unis la cote de crédit a déjà été dégradée après seulement quelques mois de débat sur la limite de la dette qui a amené le pays au bord du défaut de paiement.

Fitch a abaissé la note de AAA – la plus élevée possible – à AA+ en raison de problèmes de dette et de gouvernance.

Des cotes de crédit plus faibles peuvent augmenter le coût des emprunts publics, alourdir la facture des contribuables, réduire les dépenses et ralentir l’économie.

Les responsables américains ont critiqué cette décision, la secrétaire au Trésor Janet Yellen la qualifiant d’« arbitraire » et de « fondée sur des données obsolètes ».

Une autre agence de crédit, Moody’s, a déclaré qu’une fermeture menacerait la note de crédit triple A qu’elle attribue aux États-Unis.

Quelles sont les chances que cela se produise ?

C’est très probable. Les républicains radicaux à la Chambre des représentants ont voté contre un projet de loi de longue haleine proposé par M. McCarthy pour mettre un terme à la fermeture.

Le Sénat, qui devra voter pour approuver tout plan, ne devrait pas procéder à un vote final avant dimanche, bien que la date limite soit fixée à minuit samedi.

Combien de temps cela va-t-il durer ?

Personne ne sait.