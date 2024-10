Le gouvernement américain pourrait démanteler Google — RT World News

Le DOJ envisage d’appliquer des « remèdes structurels » contre le monopole du géant de la technologie

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé qu’il pourrait recommander de démanteler le monopole de facto de Google en séparant ses activités de recherche de son système d’exploitation Android, de son navigateur Web Chrome et de sa boutique d’applications Google Play.

Selon un dépôt au tribunal mardi, Google pourrait faire face aux deux « remèdes comportementaux et structurels » pour empêcher l’entreprise d’abuser de son écosystème pour obtenir un avantage concurrentiel déloyal. Le DOJ affirme que le comportement du géant de la technologie a déjà causé « des dommages imbriqués et pernicieux » aux utilisateurs et qu’il est essentiel de rétablir la concurrence sur le marché des moteurs de recherche.

« Le comportement illégal de Google lui a permis d’accumuler et d’utiliser des données aux dépens de ses concurrents. » a déclaré le DOJ. « En conséquence, les plaignants envisagent des recours qui interdiraient à Google d’utiliser ou de conserver des données qui ne peuvent pas être efficacement partagées avec d’autres pour des raisons de confidentialité. » il a ajouté, arguant que « de véritables problèmes de confidentialité » doit être distingué de «arguments prétextuels» destiné à maintenir sa position dominante.















Cette décision fait suite à la décision rendue par un juge fédéral en août selon laquelle Google avait violé les lois antitrust américaines. « Google est un monopole et il a agi comme tel pour maintenir son monopole » » a déclaré le juge Amit Mehta, soulignant que la société avait versé des milliards de dollars aux fabricants d’appareils pour consolider sa position de moteur de recherche par défaut sur les smartphones et les navigateurs.

Le DOJ affirme que, dans la mesure où Google a été jugé en violation des réglementations antitrust, les recours pour ces infractions devraient « libérer les marchés du comportement d’exclusion de Google, supprimer les barrières à la concurrence, refuser à Google les fruits de ses violations statutaires et empêcher Google de monopoliser ces marchés et les marchés associés à l’avenir. »

Google a a répondu en qualifiant le plan du gouvernement « radical, » arguant dans un article de blog mercredi que cela détériorerait l’expérience client et aurait un impact significatif sur « Compétitivité américaine ».

« Séparer Chrome ou Android les briserait » Google a déclaré. « Des milliards de personnes se connectent à Internet grâce à Chrome et Android, qui existent en tant que produits gratuits. Peu d’entreprises auraient la capacité ou la motivation de les maintenir open source ou d’y investir au même niveau que nous.

L’affaire continuera à se dérouler au cours des prochains mois, le DOJ devant soumettre des propositions plus détaillées d’ici le 20 novembre et Google devant répondre d’ici le 20 décembre.















On ne sait toujours pas quelles seront les conséquences auxquelles Google et sa société mère, Alphabet, seront confrontés. Dans les années 1990, le gouvernement américain a tenté de démanteler Microsoft en raison de sa domination sur le marché naissant des logiciels, mais la société a fait appel de la décision et le DOJ a finalement abandonné l’affaire.

Google fait également face à une affaire antitrust distincte intentée par les avocats du DOJ et 17 États, alléguant que ses activités publicitaires sont anticoncurrentielles. En outre, l’entreprise a été condamnée à des amendes de plusieurs milliards d’euros dans des affaires de monopole dans l’UE. D’autres géants de la technologie, notamment Meta Platforms, propriétaire de Facebook, Amazon et Apple, ont également été poursuivis en justice par les régulateurs antitrust fédéraux pour avoir prétendument exploité des monopoles illégaux.