Le gouvernement américain persécute Assange pour cacher de vilaines vérités

Un jour noir pour la liberté de la presse, le 22 juin

Merci, Hassan Fakih, de nous avoir rappelé à tous la poursuite incessante de Julian Assange et de WikiLeaks par le gouvernement américain. Son histoire et les injustices qu’il a dû subir sont passées sous silence.

Où est la couverture médiatique ? Où est l’indignation ?

Il semble que son seul crime soit de fournir une plate-forme aux personnes de conscience souhaitant informer le public de certaines vérités laides sur leur gouvernement.

« Résoudre » les temps d’attente dans les services d’urgence commence par investir dans un système de soins primaires solide, 24 juin

Il ne fait aucun doute qu’un renouvellement des soins primaires serait bon pour les patients. Mais ne croyez pas une minute qu’il résoudra les dysfonctionnements des services d’urgence et les attentes inacceptables pour les soins.

Il est maintenant bien établi que la principale cause des attentes prolongées pour les soins d’urgence est celle d’un hôpital bondé.

Un hôpital sûr est défini comme un hôpital avec 85 % d’occupation des lits dans les services. Les hôpitaux de l’Ontario n’ont rien vu d’approchant ce degré de disponibilité de lits depuis le début du siècle, et des taux d’occupation bien supérieurs à 100 % sont la nouvelle « norme ».

Un hôpital bondé signifie que les patients d’urgence qui doivent être admis sont obligés de passer des jours aux urgences en attendant qu’un lit se libère.

Vous voulez résoudre le problème d’encombrement ? Améliorez le flux sécuritaire des patients de l’hôpital vers des soins à domicile efficaces et des établissements de soins de longue durée de qualité et rendez les hôpitaux responsables de leurs processus de flux de patients en milieu hospitalier !

Alan Drummond, Association canadienne des médecins d’urgence

Une atteinte judiciaire aux droits, le 27 juin

Dans un pays qui protège avec ferveur ses droits constitutionnels malgré des implications sociétales parfois tragiques, il est choquant de constater que le droit des femmes à la vie privée et au contrôle de leur corps, à ce jour, n’existe pas.

La politique prend le dessus lorsqu’une femme peut être criminalisée pour avoir recherché des soins de procréation sûrs, lorsqu’une décision de justice dicte que la santé mentale et physique d’une femme enceinte porteuse d’une grossesse non désirée n’a aucune importance, lorsque la politique ne tient aucun compte de la vie des enfants nés dans des circonstances où ils ne sont pas désirés.

Cela doit être un appel à l’action pour les femmes aux États-Unis Le moment est venu de défendre les droits des femmes et leur droit de prendre des décisions concernant leur propre corps et leur vie, de montrer aux législateurs que les femmes continueront la lutte sans relâche pour nos droits reproductifs et la justice, pour défendre toutes les femmes dont les droits doivent et méritent d’être protégés.

La représentation proportionnelle n’est pas la panacée, 24 juin

Les opposants à la représentation proportionnelle adorent nous effrayer avec l’anomalie d’Israël, un pays qui ne compte que neuf millions d’habitants, non circonscriptions électorales, et un seuil ridiculement bas (pour l’entrée au parlement) de seulement 1,5 % des suffrages exprimés.

Ces mêmes opposants ne donnent jamais l’exemple de pays stables et prospères comme l’Australie, l’Allemagne et la Suède, qui utilisent chacun une forme de représentation proportionnelle.

PARTAGER: