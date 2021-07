Le gouvernement fédéral a vendu l’unique exemplaire du « Il était une fois à Shaolin » du Wu-Tang Clan, trois ans après l’avoir saisi au directeur pharmaceutique emprisonné Martin Shkreli. La vente a effacé la dette de Shreli envers le gouvernement.

« Il était une fois à Shaolin » a été vendu à un acheteur anonyme pour une somme non divulguée, a annoncé mardi le bureau du procureur américain de Brooklyn dans un communiqué de presse. Bien que le prix de vente n’ait pas été divulgué, il suffisait de satisfaire le solde d’un jugement de confiscation d’environ 7,4 millions de dollars, dû par Shkreli depuis 2018.

L’album, et Shkreli lui-même, ont effectué un long et étrange voyage pour en arriver là. « Once Upon a Time in Shaolin » est sorti par le Wu-Tang Clan en 2015, mais pas pour les fans de rap du monde entier. Au lieu de cela, une seule copie de deux CD à l’intérieur d’une boîte en argent incrustée de bijoux a été conservée dans un coffre-fort au Maroc, avant d’être vendue aux enchères par Paddle8, une maison de vente aux enchères de New York.





Aussi sur rt.com

« Ce n’est pas un psychopathe »: l’ex-petite amie de Martin Shkreli défend « Pharma Bro » après sa rupture dans un article de magazine







Shkreli a acheté l’album cette année-là pour 2 millions de dollars et, ce faisant, a conclu un accord selon lequel il ne pourrait pas l’exploiter commercialement avant l’année 2103. Il a promis aux fans qu’il le publierait gratuitement si Donald Trump remportait les élections de 2016, et a diffusé extraits en ligne lorsque Trump a battu Hillary Clinton.

À l’époque, Shkreli était un ennemi public parce que son entreprise avait acquis les droits du médicament antiparasitaire Daraprim et augmenté son prix de plus de 5 000 pour cent, bien qu’il ait insisté sur le fait que les quelques patients de Daraprim aux États-Unis avaient leurs factures couvertes par une assurance, et que la hausse des prix financerait de nouvelles recherches sur de nouveaux médicaments.





Aussi sur rt.com

Le « Pharma Bro » Martin Shkreli intervient dans la saga GameStop-Robinhood et se dit « prêt à témoigner » devant le Congrès







Cependant, Shkreli a continué à attirer l’attention avec des déclarations étranges et des coups publicitaires. Alors qu’il était en liberté sous caution pour fraude en valeurs mobilières en 2017, il a tristement versé une prime de 5 000 $ pour une mèche de cheveux d’Hillary Clinton, une décision qui a vu sa caution révoquée et Shkreli emprisonné.

Shkreli a remis l’album, ainsi que d’autres biens personnels, dont un tableau de Picasso, au gouvernement l’année suivante, lorsqu’il a été condamné à 84 mois de prison pour avoir induit en erreur les investisseurs dans deux entreprises de fonds spéculatifs ayant échoué.

On ne sait pas si le nouveau propriétaire laissera n’importe qui écouter l’album. Quant à Shkreli, l’ancien cadre pharmaceutique sera éligible à une sortie de prison fin 2023.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !