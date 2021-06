Le gouvernement américain ne parvient pas à recouvrer plus d’un milliard de dollars de dettes auprès de près de 1 300 collèges, selon un rapport

Le ministère de l’Éducation n’a pas réussi à recouvrer plus d’un milliard de dollars de dettes auprès de près de 1 300 collèges, dont la plupart sont à but lucratif, selon un rapport publié jeudi par un groupe de défense des étudiants à but non lucratif.

Ces institutions doivent de l’argent au ministère en février, selon le rapport du National Student Legal Defence Network, qui cite des documents obtenus au cours des deux dernières années dans le cadre des demandes de la Freedom of Information Act.

Le groupe affirme que le ministère n’a pas appliqué les mêmes méthodes agressives généralement utilisées pour collecter de l’argent auprès des emprunteurs de prêts étudiants afin de recouvrer les dettes dues par les collèges et leurs propriétaires.

« Le département continue de consacrer beaucoup de temps, d’énergie et d’argent à ses systèmes de collecte auprès des étudiants emprunteurs », a déclaré à CNBC Dan Zibel, avocat en chef de l’association et l’un des auteurs du rapport. « Pourtant, il ne se passe rien pour recouvrer les dettes des institutions, des propriétaires et des dirigeants des collèges à but lucratif. Ce genre de disparité dans la façon dont le département les traite est grossièrement inégal. »

Dans une déclaration à CNBC, l’attachée de presse du ministère de l’Éducation, Kelly Leon, a déclaré que le ministère était » déterminé à améliorer nos politiques et pratiques afin de mieux tenir les collèges responsables de leurs actions et de fournir aux emprunteurs un accès juste et simplifié aux avantages auxquels ils ont droit. . »

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les écoles doivent de l’argent au département, a déclaré Zibel. L’un d’eux est la mauvaise répartition des fonds des prêts étudiants Titre IV de la Loi sur l’enseignement supérieur, un programme d’aide aux étudiants conçu pour réduire la pression financière liée à la fréquentation de l’enseignement supérieur.

Le ministère fournit chaque année plus de 115 milliards de dollars en financement aux collèges participant au programme. Ces fonds sont ensuite distribués aux étudiants emprunteurs éligibles qui doivent rembourser directement le ministère, indique le rapport. Si un collège administre de manière incorrecte les fonds à des étudiants inadmissibles ou fait un découvert, il doit rembourser le département pour les coûts gaspillés, selon le rapport.

Le rapport ajoute que les autres raisons pour lesquelles les collèges doivent de l’argent comprennent les amendes pour faute professionnelle non honorées et les prêts de libération, qui sont des prêts étudiants que les établissements peuvent être tenus de payer s’ils ferment.

Une tactique que le ministère utilise pour tenir les collèges responsables de leur dette consiste à les couper du financement fédéral, selon le rapport. Cependant, le rapport indique que près de 200 des près de 1 300 écoles ont continué de recevoir un financement du titre IV au cours de l’année scolaire 2019-2020.

« Nous espérons que le département fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les étudiants et les emprunteurs, ce qui signifie demander des comptes aux mauvais acteurs et repenser la façon dont il traite les emprunteurs étudiants en difficulté », a déclaré Zibel.