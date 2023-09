Le gouvernement américain m’a empêché d’interviewer Poutine – Tucker Carlson — RT World News

L’ancien animateur de Fox News s’est demandé pourquoi « vous n’êtes pas autorisé à entendre » la voix du président russe

L’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, a affirmé dans une récente interview que des personnalités anonymes à Washington avaient fait obstacle à ses tentatives d’interviewer le président russe Vladimir Poutine.

« J’ai essayé d’interviewer Vladimir Poutine et le gouvernement américain m’en a empêché » Carlson a affirmé dans une interview accordée à la publication suisse Die Weltwoche publiée jeudi. Il a également expliqué qu’il se sentait déçu par le manque de soutien pour sa situation qu’il dit avoir reçu de la part des médias d’information américains.

Il a dit: «Je ne pense pas que quelqu’un ait dit ‘attendez une seconde.’ Je n’aime peut-être pas ce type, mais il a le droit d’interviewer qui il veut, et nous avons le droit d’entendre ce que dit Poutine.» L’homme de 54 ans a ajouté : « Vous n’avez pas le droit d’entendre la voix de Poutine. Parce que quoi? Il n’y a pas eu de vote là-dessus. Personne ne me l’a demandé.

La personnalité médiatique, souvent controversée, n’a pas précisé les circonstances dans lesquelles il affirme qu’il y a eu une intrusion du gouvernement dans ses projets d’interviewer Poutine, mais cela semble suggérer que c’était l’administration Biden actuelle qui était à l’origine de cette ingérence. Carlson n’a pas non plus précisé quand l’entretien avec le dirigeant russe était censé avoir lieu.















« Je suis citoyen américain » Carlson a déclaré à Die Weltwoche. « Je suis un Américain beaucoup plus loyal que, disons, Joe Biden ou Kamala Harris, qui n’ont même pas grandi dans ce pays ; elle a grandi au Canada. Et ils me disent ce que signifie être un Américain loyal ?

Carlson – anciennement la plus grande star de Fox News – s’est séparé du diffuseur en avril, peu après que le réseau d’information ait réglé un procès de 787,5 millions de dollars avec la société de machines à voter Dominion Voting Systems. Fox News avait régulièrement évoqué les affirmations de certaines de ses émissions selon lesquelles les machines de Dominion étaient impliquées dans le « truquage » de l’élection présidentielle américaine de 2020.

L’émission Tucker Carlson Tonight de Carlson, au cours de laquelle il discutait fréquemment de questions telles que le genre, la race, la sexualité et l’idéologie « éveillée », a été spécifiquement mentionnée dans le procès Dominion.

Depuis qu’il a quitté Fox News, Carlson a diffusé des versions abrégées de son émission d’information sur X (anciennement Twitter), qui attirent régulièrement des dizaines de millions de vues.

Pendant ce temps, la chaîne d’information russe Rossiya 24 a diffusé une bande-annonce pour une émission du week-end qui, selon elle, sera animée par Carlson. La promo a été diffusée pour la première fois plus tôt ce mois-ci, puis de nouveau le 22 septembre, avec les mots « au weekend. » Il ajoute que le « Le célèbre présentateur américain passe à un autre niveau. Ici. »

Rossiya 24 n’a pas précisé quand l’émission fera ses débuts ni s’il s’agira de contenu original ou de versions traduites des émissions X de Carlson.