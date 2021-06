Le gouvernement américain interdit les investissements dans Huawei et 58 autres entreprises chinoises

Dans le dernier épisode de la confrontation géopolitique américano-chinoise, le président Joe Biden applique un nouveau décret exécutif interdisant les investissements dans 59 entreprises chinoises, dont Huawei, à compter du 2 août. La nouvelle décision empêche les investissements américains dans des entreprises chinoises soupçonnées de liens avec les Chinois. Parti communiste.

Le fabricant de puces SMIC, l’opérateur de télécommunications China Mobile, la société de vidéosurveillance Hikvision et une pléthore d’entreprises chinoises du secteur de la défense rejoignent Huawei sur la liste. Un haut responsable américain a confirmé que davantage d’entreprises chinoises seront probablement ajoutées à la liste dans les mois à venir.

Je trouve que l’utilisation de la technologie de surveillance chinoise en dehors de la RPC (République populaire de Chine) et le développement ou l’utilisation de la technologie de surveillance chinoise pour faciliter la répression ou de graves violations des droits de l’homme constituent des menaces inhabituelles et extraordinaires, qui ont leur source en tout ou en partie substantielle en dehors des États-Unis, à la sécurité nationale, à la politique étrangère et à l’économie des États-Unis, et j’étends par la présente la portée de l’urgence nationale déclarée dans le décret 13959 pour faire face à ces menaces. – Président Joe Biden

Avec les nouvelles sanctions en place, le président Biden renforce la position ferme contre les sociétés chinoises de renseignement et de recherche en sécurité, qui a culminé pendant le mandat de quatre ans de l’ancien président Donald Trump. Les sociétés d’investissement américaines et les particuliers sont autorisés à céder tous les fonds des sociétés nouvellement interdites sur une période d’un an.

Il reste à voir si d’autres grands fabricants de smartphones chinois seront ajoutés à la liste. On ne sait pas non plus si les plateformes de médias sociaux et de messagerie chinoises comme Tik-Tok et WeChat seront soumises à des interdictions similaires.

