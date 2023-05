Le gouvernement américain et le Texas envoient du personnel à la frontière mexicaine alors que la fin du titre 42 se profile

Les restrictions du titre 42 à la frontière américano-mexicaine prennent fin jeudi.

Davantage de personnel est posté à la frontière pour lutter contre une éventuelle augmentation de l’immigration clandestine.

L’ordonnance, mise en œuvre en 2020, permet aux autorités américaines d’expulser des migrants vers le Mexique sans possibilité de demander l’asile.

L’administration Biden et le gouvernement de l’État du Texas envoient du personnel à la frontière américano-mexicaine pour se préparer à une éventuelle augmentation de l’immigration illégale lorsque les restrictions de Covid-19 connues sous le nom de Titre 42 devraient prendre fin jeudi.

Des centaines d’agents d’enquête spécialisés et de maréchaux de l’air du département américain de la Sécurité intérieure (DHS) sont retirés de leurs tâches quotidiennes pour aider à la gestion des frontières, ont indiqué des sources, ce qui a entraîné le recul des employés qui affirment qu’ils sont réaffectés à subalterne Tâches.

Dans le même temps, le Texas a déployé lundi une unité de la Garde nationale spécialement formée pour cibler les « points chauds » où les migrants tentent d’entrer illégalement aux États-Unis, a déclaré le gouverneur Greg Abbott.

Ces mesures font partie des efforts plus larges du président Joe Biden et des autorités étatiques et locales pour se préparer à la fin de jeudi de l’ordre du titre 42. L’ordonnance, en vigueur depuis 2020, permet aux autorités américaines d’expulser rapidement des migrants vers le Mexique sans avoir la possibilité de demander l’asile américain.

Le changement de politique devrait entraîner une augmentation des arrivées aux frontières en raison de la demande refoulée et de la perception parmi les migrants qu’ils seront autorisés à entrer dans le pays.

Près de San Diego, en Californie, lundi, des centaines de migrants attendaient entre deux clôtures frontalières américaines alors que les douanes et la protection des frontières américaines semblaient avoir du mal à les traiter, a déclaré un témoin de Reuters. Des dizaines de personnes ont traversé la clôture pour demander de la nourriture à un moment donné alors que des volontaires apportaient des sandwichs au beurre de cacahuète, des oranges et de l’eau.

Abbott – un républicain qui a critiqué l’approche du président démocrate en matière de sécurité des frontières – a déclaré que des membres de la nouvelle unité de la Garde nationale, la Texas Tactical Border Force, étaient chargés sur des hélicoptères Black Hawk pour être déployés et auront accès à des avions, des bateaux, vision nocturne équipement et équipement anti-émeute. Ces derniers jours, la Garde nationale a supprimé les passages de migrants à Brownsville, a déclaré Abbott lors d’une conférence de presse, la même ville où un chauffeur a percuté un groupe de migrants dimanche.

Par ailleurs, Biden envoie 1 500 soldats supplémentaires pour aider à sécuriser la frontière américano-mexicaine cette semaine.

En outre, 250 à 300 agents de la branche enquête de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis seront détachés pour aider les opérations frontalières, ont déclaré deux responsables américains qui ont requis l’anonymat pour discuter des opérations internes.

Un responsable distinct non autorisé à parler publiquement a déclaré que le déploiement « avait un impact négatif sur notre capacité à perturber l’activité criminelle transnationale », car de nombreux agents travaillent sur des affaires complexes liées aux drogues illicites, au trafic et à d’autres problèmes.

Environ 180 maréchaux de l’air américains seront retirés de leur travail pour sécuriser les voyages en avion pour aider à la frontière, a déclaré Sonya LaBosco, directrice exécutive de l’Air Marshal National Council, qui s’oppose au déploiement.

Les maréchaux de l’air envoyés à la frontière s’occuperont du transport, de la sécurité et d’autres tâches, mais n’effectueront pas d’activités d’application de la loi, a déclaré LaBosco.

Les enquêteurs de l’ICE et les maréchaux de l’air ont été sollicités ces dernières années pour les efforts de gestion des frontières, ce qui a entraîné une certaine résistance. Le DHS et l’ICE n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.