Le gouvernement américain et 17 États poursuivent Amazon pour abus de pouvoir de monopole

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a déposé mardi une plainte antitrust très attendue contre Amazon.com, accusant le détaillant en ligne de nuire aux consommateurs en augmentant ses prix dans le cadre de la dernière action en justice du gouvernement américain visant à briser la domination des grandes technologies sur Internet.

Le procès, auquel se sont joints 17 procureurs généraux d’État, fait suite à une enquête de quatre ans et à des poursuites fédérales intentées contre Google d’Alphabet et Facebook de Meta Platforms.

« La FTC et ses partenaires étatiques affirment que les actions d’Amazon lui permettent d’empêcher ses concurrents et ses vendeurs de baisser les prix, de dégrader la qualité pour les acheteurs, de surfacturer les vendeurs, d’étouffer l’innovation et d’empêcher ses concurrents de concurrencer équitablement Amazon », a déclaré l’agence dans un communiqué.

La FTC a déclaré qu’elle demandait au tribunal d’émettre une injonction permanente, ordonnant à Amazon.com de mettre fin à son comportement illégal.

Le procès d’Amazon sera un test pour la FTC sous la direction de Lina Khan, vue ici en 2021, qui a étudié l’entreprise en profondeur au fil des ans. (Graeme Jennings/Washington Examiner/Associated Press)

Amazon a déclaré que le procès de la FTC était erroné et nuirait aux consommateurs en entraînant une hausse des prix et un ralentissement des livraisons.

« Les pratiques contestées par la FTC ont contribué à stimuler la concurrence et l’innovation dans le secteur de la vente au détail et ont produit un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus rapides pour les clients d’Amazon, ainsi que de plus grandes opportunités pour les nombreuses entreprises qui vendent dans les magasins Amazon », a déclaré David Zapolsky, avocat général d’Amazon.

La plainte fédérale fait suite à d’autres mesures prises récemment par la FTC contre Amazon. En juin, l’agence a poursuivi l’entreprise, alléguant qu’elle utilisait des pratiques trompeuses pour inscrire les consommateurs à Amazon Prime et qu’il leur était difficile d’annuler leurs abonnements.

Fin mai, la société a accepté de payer une amende civile de 25 millions de dollars américains pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait violé une loi sur la vie privée des enfants et induit les parents en erreur sur les pratiques de suppression de données sur son assistant vocal populaire Alexa.

Les libraires et les auteurs ont également exhorté le ministère américain de la Justice à enquêter sur ce qu’ils appellent le « pouvoir monopolistique d’Amazon sur le marché des livres et des idées ».

Frais inutiles, pression d’utilisation

La FTC a déclaré qu’Amazon, fondée en 1994 par Jeff Bezos et valant plus de 1 000 milliards de dollars américains, punissait les vendeurs qui cherchaient à offrir des prix inférieurs à ceux d’Amazon en rendant difficile pour les consommateurs de trouver le vendeur sur la plateforme d’Amazon.

D’autres allégations incluent :

Amazon a donné la préférence à ses propres produits dans les résultats de recherche par rapport à ses concurrents.

Facturant des frais mensuels et publicitaires coûteux aux vendeurs, il affirme qu’ils n’ont d’autre choix que de s’appuyer sur Amazon.

S’engager dans une « coercition illégale » pour faire pression sur les vendeurs afin qu’ils rejoignent le service de distribution Prime d’Amazon.

La présidente de la FTC, Lina Khan, a déclaré qu’Amazon avait eu recours à des tactiques illégales pour repousser les entreprises qui se seraient levées pour contester son monopole.

« Amazon exploite désormais ce pouvoir de monopole pour nuire à ses clients, à la fois aux dizaines de millions de familles qui font leurs achats sur la plateforme Amazon et aux centaines de milliers de vendeurs qui utilisent Amazon pour les atteindre », a-t-elle déclaré.

Khan, alors qu’il était étudiant en droit, a écrit sur la domination d’Amazon.com dans la vente au détail en ligne pour le Yale Law Journal et faisait partie du personnel du comité de la Chambre qui a rédigé un rapport publié en 2020 qui préconisait de maîtriser quatre géants de la technologie : Amazon.com, Apple. , Google et Facebook.

De nombreux analystes se demandaient si l’agence chercherait à démanteler le géant de la vente au détail, qui domine également le cloud computing via Amazon Web Services et est de plus en plus présent dans d’autres secteurs, comme l’épicerie et la santé. Lors d’un briefing avec les journalistes, Khan a éludé la question de savoir si cela se produirait.

« A ce stade, l’accent est davantage mis sur la responsabilité », a-t-elle déclaré.

Certaines estimations montrent qu’Amazon contrôle environ 40 % du marché du commerce électronique. La majorité des ventes sur sa plateforme sont facilitées par des vendeurs indépendants composés de petites et moyennes entreprises et de particuliers. En échange de l’accès qu’il offre à sa plateforme, Amazon engrange des milliards grâce aux commissions de référencement et à d’autres services comme la publicité, qui rend les produits vendus par les vendeurs plus visibles sur la plateforme.

La grande majorité des commerçants tiers utilisent également le service de traitement des commandes de l’entreprise pour stocker les stocks et expédier les articles aux clients. Amazon a constamment augmenté les frais pour ceux qui dépendent du programme et, plus récemment, a imposé, puis abandonné, des frais supplémentaires à ceux qui ne le font pas – une décision qui a été critiquée par les critiques de l’entreprise.

Le critique d’Amazon accueille favorablement le procès

Au dernier trimestre, Amazon a déclaré 32,3 milliards de dollars de revenus provenant de services tiers. Selon l’organisation anti-monopole Institute for Local Self-Reliance (ILSR), les frais ont coûté aux vendeurs américains 45 pour cent de leurs revenus au premier semestre de cette année, contre 35 pour cent en 2020 et 19 pour cent en 2014.

L’ILSR, qui critique depuis longtemps le pouvoir d’Amazon, a salué le procès intenté par l’agence.

« Aucune entreprise n’a jamais centralisé autant de pouvoir dans autant de secteurs cruciaux. Si rien n’est fait, le pouvoir de dicter et de contrôle d’Amazon menace l’État de droit et notre capacité à maintenir des marchés ouverts et démocratiquement gouvernés », a déclaré Stacy Mitchell, co-exécutive du groupe. directeur.

La nécessité de prendre des mesures contre les Big Tech est l’une des rares idées sur lesquelles les démocrates et les républicains se sont mis d’accord. Sous l’administration Trump, qui a pris fin en 2021, le ministère de la Justice et la FTC ont ouvert des enquêtes sur Google, Facebook, Apple et Amazon.

Mais en ce qui concerne le procès actuel, la grande majorité des États qui ont adhéré au projet étaient des juridictions démocrates solides, sans aucun État dans le sud.

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Seattle, où est basé Amazon.