Le gouvernement américain est plus vieux que jamais, nous avons donc créé un jeu inspiré de “D&D” pour montrer comment fonctionne la gérontocratie

Initié “Rouge, blanc et gris” Le projet a exploré les raisons systémiques pour lesquelles le gouvernement est plus âgé que jamais.

Jouez à “Dungeons & Democracy”, le jeu de rôle sur table d’Insider pour tester les forces et les faiblesses du Congrès.

Vous pouvez jouer en tant que membre plus âgé ou plus jeune dans votre quête pour conserver votre siège.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Depuis plusieurs semaines, Insider explore la réalité du gouvernement américain vieillissant.

Le Congrès est plus vieux que jamais, et les jeunes américains ne sont pas représentés dans le corps au rythme où ils devraient l’être autrement. Les effets se font sentir dans Congrèsla maison Blancheet à travers le judiciaire. Et les enjeux qui alimentent cette réalité incitations à l’ancienneté, les avantages des titulairesla levée de fonds auprès des retraités, les effets du redécoupage – sont à la fois systémiques et difficiles à définir.

Pour mieux comprendre à quel point il est difficile pour les jeunes politiciens d’atteindre et de rester au pouvoir, Insider a conçu un jeu : Bienvenue dans « Dungeons & Democracy », une aventure basée sur les dés inspirée de Dungeons & Dragons Fifth Edition.

Imprimez votre feuille de personnage – jouer d’abord en tant que membre plus jeune, puis à nouveau en tant que membre plus âgé – obtenez des dés et peut-être un ami pour jouer en tant que maître de jeu, et préparez-vous pour un voyage qui pourrait vous emmener de votre quartier endormi directement aux couloirs du pouvoir du Capitole américain.