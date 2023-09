Le gouvernement américain est à nouveau au bord de la fermeture.

Dimanche matin, heure sud-africaine, bon nombre de ses services ne seront pas payés, à moins que les législateurs ne parviennent à un accord de dernière seconde.

Les voyages en avion pourraient être retardés.

Le gouvernement américain était au bord de la fermeture vendredi alors que son Congrès peinait à parvenir à un accord pour maintenir les agences en activité, empêcher la fermeture des parcs nationaux et éviter la suspension des salaires des employés fédéraux et du personnel militaire.

La fermeture, qui devrait commencer après minuit samedi (06h00 dimanche en Afrique du Sud), serait la première depuis 2019 et semble de plus en plus inévitable, les législateurs étant dans une impasse pour approuver même un projet de loi de dépenses à court terme.

Les deux chambres du Congrès sont dans l’impasse, avec un petit groupe de républicains radicaux à la Chambre des représentants qui s’opposent à toute mesure provisoire qui permettrait au moins de maintenir les lumières allumées.

Vendredi, les Républicains de la Chambre ont dévoilé un plan visant à prolonger le financement jusqu’au début novembre, mais seulement s’il y avait de fortes réductions des dépenses d’environ 30 pour cent dans tous les domaines, avec des exemptions dans des domaines tels que la défense et les secours en cas de catastrophe.

L’administration du président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué qu’il y opposerait son veto.

« Ils ne tiennent pas parole, abandonnent l’accord bipartisan pour lequel les deux tiers d’entre eux ont voté il y a à peine quatre mois et conduisent notre pays vers un arrêt républicain extrême qui nuira à notre économie et à notre sécurité nationale », a déclaré Karine Jean, attachée de presse de la Maison Blanche. Pierre a déclaré dans une autre déclaration.

Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, accuse cependant les démocrates, affirmant que ce sont eux qui bloquent une solution.

Fermetures de parcs

Une fermeture signifierait que la majorité des parcs nationaux – des emblématiques Yosemite et Yellowstone à l’ouest jusqu’aux marais des Everglades en Floride – seraient fermés au public à partir de dimanche.

Seules les zones physiquement accessibles au public resteront ouvertes avec des services réduits, selon le ministère américain de l’Intérieur.

Il s’agit notamment du National Mall à Washington et du Gateway National Park à San Francisco, ainsi que des belvédères, des terrains de camping et des sentiers.

« Dans les unités du National Park Service à travers le pays, les portes seront verrouillées, les centres d’accueil seront fermés et des milliers de gardes du parc seront mis au chômage technique », a déclaré un haut responsable.

Le responsable a déclaré que dans le passé, les autorités des États étaient parfois intervenues pour combler le déficit fédéral en matière de financement des parcs.

Risque inutile

Un arrêt met la plus grande économie du monde en danger « inutilement à un moment où elle se porte si bien », a déclaré vendredi Lael Brainard, directrice du Conseil économique national de la Maison Blanche, sur CNBC.

Parmi les risques potentiels figurent les retards dans les voyages aériens, les contrôleurs aériens étant invités à travailler sans salaire, tandis que les ménages pourraient ne pas avoir accès à certaines prestations, a-t-elle ajouté.

Alors que les remboursements des prêts étudiants devraient reprendre en octobre, les responsables ont également déclaré aux journalistes vendredi que les activités clés de Federal Student Aid se poursuivraient pendant quelques semaines en cas de fermeture.

« Cependant, une fermeture prolongée de plus de quelques semaines pourrait considérablement perturber le retour aux efforts de remboursement et le soutien à long terme aux emprunteurs », a déclaré Zayn Siddique du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche.

Un porte-parole du Département d’État a ajouté qu’il était crucial que le Congrès parvienne à un accord et soutienne la demande de financement supplémentaire de l’administration Biden pour l’Ukraine et d’autres questions.

Il s’agit notamment des besoins humanitaires mondiaux et des fonds destinés à aider à faire face à la crise migratoire.

« Les retards dans l’accès à ces fonds mettent en péril la sécurité nationale des États-Unis et cèdent le terrain à la RPC et à la Russie », a déclaré le porte-parole, faisant référence à la République populaire de Chine.