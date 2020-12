Les entreprises américaines ont traditionnellement fait ce travail elles-mêmes, mais alors que le gouvernement chinois organise un effort généralisé pour promouvoir ses propres normes, les États-Unis et leurs alliés occidentaux pourraient perdre le contrôle des règles qui régissent le développement de la technologie, a déclaré le comité. .

« Cette tendance menace l’influence américaine sur l’évolution de la technologie, en particulier en concurrence avec un pays qui veut promouvoir les normes dans le cadre d’une politique industrielle coordonnée et subventionner fortement la recherche et le développement des entreprises », indique le rapport.

«Nous ne pouvons plus nous asseoir et espérer le meilleur. Nous avons besoin d’une politique militante », a déclaré mardi Michael Wessel, nommé par un commissaire démocrate, lors de la publication du rapport.

La recommandation fait écho aux appels croissants des républicains et des démocrates au gouvernement pour qu’il supprime une partie de son orthodoxie de libre marché et joue un rôle plus important dans l’économie pour contrer la Chine et ses exportations croissantes de haute technologie.

Depuis les années Reagan, les conservateurs américains en particulier ont fait valoir que le gouvernement devrait rester petit et à l’écart et ne pas s’engager dans ce que l’on appelle moqueusement la sélection des gagnants et des perdants. Mais la montée en puissance de la Chine oblige les décideurs à repenser cette croyance.

Les gouvernements central et régional chinois investissent massivement dans les domaines de haute technologie tels que la fabrication d’avions et de véhicules électriques, les semi-conducteurs et la robotique. quelques estimations Fournir des centaines de milliards de dollars aux entreprises nationales par le biais de subventions et d’autres aides.

La volonté agressive de la Chine d’établir des normes technologiques a reçu moins d’attention, mais a des conséquences désastreuses.

L’adoption mondiale des normes techniques chinoises permettrait à la Chine d’exporter plus facilement ses marchandises et de gagner des parts de marché. L’adoption généralisée des normes chinoises pourrait également avoir des implications sur les droits de l’homme, a écrit Lindsay Gorman, un expert en technologie de l’Alliance allemande pour la sécurité de la démocratie du Marshall Fund, dans un communiqué. rapport récent.

Par exemple, les récentes propositions chinoises ont appelé à des normes qui faciliteraient la surveillance Internet descendante, a déclaré Gorman, ajoutant que cela pourrait être utilisé pour « faire taire les militants, les journalistes ou quiconque enfreint le gouvernement ».

Alors que les participants américains aux organismes de normalisation ont dans le passé promu les intérêts de leurs entreprises, le gouvernement chinois exige que les entreprises chinoises votent en bloc pour soutenir les propositions de la Chine et soutenir les citoyens chinois pour des rôles de leadership dans les organismes de normalisation, selon le rapport. .

Lors d’une réunion 3GPP, les entreprises chinoises ont toutes changé de voix pour voter en faveur d’une proposition du géant chinois des télécommunications Huawei, après qu’un premier vote a montré que beaucoup étaient en faveur d’un compromis qui combinerait le plan de Huawei avec celui de Qualcomm, un Américain. fabricant de semi-conducteurs, indique le rapport.

Le fondateur de la société informatique chinoise Lenovo « a reçu un énorme mépris du public en Chine pour avoir initialement voté en faveur de la proposition de Qualcomm, même après avoir changé son vote au dernier tour en faveur de Huawei », a déclaré le comité.

La Chine fournit également aux particuliers et aux entreprises de l’argent et d’autres avantages pour des normes techniques adoptées avec succès, selon le rapport. La Chine n’a pratiquement pas occupé de postes de direction au sein de l’Organisation internationale de normalisation en 2006, dirigeant 64 des quelque 740 comités et sous-comités techniques, contre 104 aux États-Unis.

Melanie Hart, une vétérane de l’industrie de la technologie avec une vaste expérience en Chine, affirme que le gouvernement peut stimuler le succès des États-Unis dans les organismes de normalisation en subventionnant la participation de petites entreprises.

Il en coûte environ 300 000 dollars par an à un ingénieur pour travailler sur des propositions de normes et assister à des réunions dans le monde entier, un prix que de nombreuses petites entreprises ne peuvent pas se permettre, a déclaré Hart dans une interview.

«Les entreprises chinoises ont un soutien pour ce faire et les entreprises américaines non. Vous pourriez obtenir des bourses pour couvrir les frais de voyage et d’adhésion, donc ce ne sont pas seulement les Intels et les Qualcomm qui arrivent »des États-Unis, a déclaré Hart, directeur de la politique chinoise aux États-Unis. Centre pour le progrès américain think tank, où elle met ses recommandations sur les normes en un rapport récent.

Le rapport du comité indique qu’un nouveau comité gouvernemental serait composé de représentants de la Maison Blanche et des ministères d’État, du Commerce et de la Défense. Il « identifierait les normes techniques ayant le plus grand impact potentiel sur la sécurité nationale et la compétitivité économique des États-Unis » et travaillerait avec l’industrie, les universités et les alliés pour promouvoir ces normes.