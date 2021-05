Le gouvernement américain dit aux citoyens de ne pas remplir les sacs d’essence – RT USA News

Le gouvernement américain a mis en garde les citoyens contre quelque chose que peu de gens tenteraient même en premier lieu: stocker de l’essence dans des sacs en plastique. L’avertissement intervient après qu’une attaque de ransomware a paralysé l’approvisionnement en gaz de la côte Est.

Plus de 1000 stations-service dans une douzaine d’États sont à court de carburant, après qu’une attaque de ransomware la semaine dernière a fermé l’une des artères vitales des États-Unis. Exploité par la Colonial Pipeline Company, il transite normalement 100 millions de gallons par jour du Texas jusqu’à New York – près de la moitié de l’approvisionnement en essence et en diesel de la côte est.

Alors que les automobilistes faisaient la queue pour le carburant, la Commission américaine de la sécurité des produits de consommation (CPSC) a émis un étrange avertissement mercredi: «Ne remplissez pas les sacs en plastique d’essence.»

Ne remplissez pas de sacs en plastique avec de l’essence. – Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation (@USCPSC) 12 mai 2021

« N’utilisez que des conteneurs approuvés pour le carburant, » la commission a continué, avant d’avertir les Américains de ne pas « Versez de l’essence sur ou à proximité d’une flamme nue, » en raison du risque de « Un feu éclair soudain et peut-être violent. »

«Nous savons que cela semble simple, mais lorsque les gens sont désespérés, ils arrêtent de penser clairement», la commission a conclu. «Si vous connaissez quelqu’un qui envisage d’apporter un conteneur non destiné au carburant pour obtenir de l’essence, faites-lui savoir que c’est dangereux.»

Lorsque vous utilisez une cartouche de gaz, ne versez jamais d’essence sur ou près d’une flamme nue. – Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation (@USCPSC) 12 mai 2021

Mis à part le risque de déversement, l’essence ronge la plupart des plastiques. On pourrait penser que la plupart des automobilistes le savent, mais les séquences vidéo et les images partagées sur les réseaux sociaux ces derniers jours suggèrent le contraire.

Aussi nécessaire que cela ait pu être, l’avertissement a été ridiculisé sur Twitter.

Quand les gens me demandent ce que c’est que de vivre en Amérique, je vais juste leur montrer ce tweet et ensuite ne rien dire d’autre. https://t.co/MjtsDkv0Fs – Caroline Feraday (@CarolineFeraday) 12 mai 2021

Le CPSC a déjà émis des messages tout aussi évidents. Lorsque l’ancien président Donald Trump a réfléchi l’année dernière à l’utilisation de la lumière ultraviolette sur les patients Covid-19 comme un « désinfectant, » les médias ont interprété ses commentaires comme une approbation de la consommation d’eau de Javel. Le CPSC a répondu le lendemain en Attention cette « Les produits de nettoyage sont toxiques, Amérique, » et doit être tenu à l’écart des enfants.

Les messages de sécurité de la commission ne sont cependant pas dépourvus de sens de l’humour. Un avertissement récent de ne pas «Jouer à des jeux avec des outils électriques» présentait un homme enfermé dans une partie d’échecs contre une scie circulaire à table, au-dessus d’une note sérieuse sur le danger de la coupe à main levée et «Blessures par contact avec la lame.»

