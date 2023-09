Le gouvernement américain déclare que Google paie 10 milliards de dollars par an pour maintenir sa domination sur le marché | Nouvelles des tribunaux

Les remarques d’ouverture de mardi donnent le coup d’envoi de l’affaire antitrust la plus importante depuis des années, testant les limites du pouvoir du géant de la technologie.

Les avocats ont présenté leurs arguments d’ouverture dans une affaire antitrust historique contre le moteur de recherche Google, qui pourrait mettre à l’épreuve les limites du pouvoir des entreprises aux États-Unis.

Mardi, devant un palais de justice fédéral bondé à Washington, DC, le ministère américain de la Justice a soutenu que Google utilisait sa richesse et son influence pour étouffer la concurrence et maintenir sa domination en tant que moteur de recherche le plus populaire. Google a rétorqué que les internautes comptent sur le moteur de recherche en raison de sa qualité.

« Google paie plus de 10 milliards de dollars par an pour ces positions privilégiées », a déclaré Kenneth Dintzer, principal avocat plaidant du ministère de la Justice.

« Les contrats de Google garantissent que les concurrents ne peuvent pas égaler la qualité de recherche en monétisation publicitaire, en particulier sur les téléphones », a-t-il ajouté. « Grâce à cette boucle de rétroaction, cette roue tourne depuis plus de 12 ans. Cela tourne toujours à l’avantage de Google.»

Les déclarations liminaires marquent le début de l’une des affaires antitrust les plus importantes depuis des décennies.

Les critiques expriment depuis longtemps leurs inquiétudes concernant les monopoles dans l’industrie technologique, où une poignée d’entreprises géantes – dont la société mère de Google, Alphabet – contrôlent une grande partie du marché, leur influence s’étendant des plates-formes populaires à l’acquisition de données et aux appareils.

Google, par exemple, contrôle à lui seul environ 90 % du marché des moteurs de recherche.

L’administration du président Joe Biden a toutefois adopté une position plus conflictuelle sur les questions antitrust, en annonçant en juillet des règles strictes pour les fusions entre entreprises technologiques.

L’affaire actuelle, initiée sous l’administration de l’ancien président Donald Trump il y a près de trois ans, représente l’effort gouvernemental le plus ambitieux jamais déployé pour lutter contre les prétendus monopoles technologiques modernes.

Les débats dureront dix semaines et des dirigeants d’entreprises telles que Google et Apple devraient témoigner. Il est peu probable que le juge Amit Mehta rende une décision avant l’année prochaine, et une décision contre Google signifierait un autre procès pour évaluer les options de contrôle de l’entreprise.

Mardi, l’avocat de Google, John Schmidtlein, a déclaré que les clients qui souhaitent passer à un autre moteur de recherche peuvent le faire en « quelques clics simples ». Mais, a-t-il soutenu, les utilisateurs continuent d’utiliser Google en raison de sa commodité et de sa qualité.

« Les utilisateurs disposent aujourd’hui de plus d’options de recherche et de plus de moyens d’accéder à l’information en ligne que jamais auparavant », a déclaré Schmidtlein au tribunal dans son plaidoyer d’ouverture.

L’équipe juridique du ministère de la Justice, quant à elle, a allégué que l’entreprise avait utilisé cette stature considérable pour plier d’autres entreprises à sa volonté.

Alphabet, la société mère de Google, compte 182 000 employés et vaut environ 1,7 billion de dollars.

Dintzer, défendant le ministère de la Justice, a déclaré qu’Alphabet avait conclu des accords de partage des revenus avec Apple à la condition que Google devienne le moteur de recherche par défaut sur chaque appareil Apple.

« Il ne s’agit pas d’une négociation », a déclaré Dintzer. « C’est Google qui dit : à prendre ou à laisser. »