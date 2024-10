Le gouvernement américain craint qu’un vaisseau spatial ne frappe des requins – Musk – RT World News

Le PDG de Space X s’est moqué de ce qu’il a décrit comme une réglementation excessive du gouvernement aux proportions comiques, s’adressant aux partisans de Trump.

La société Space X a dû lutter contre une bureaucratie autoritaire pour convaincre les agences gouvernementales américaines que ses navires ne nuiraient pas aux requins et aux baleines lorsqu’ils s’écraseraient dans l’océan, a révélé le PDG Elon Musk.

S’exprimant lors d’un rassemblement pour le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump en Pennsylvanie samedi, Musk a rappelé que l’entreprise devait entreprendre une étude « pour voir si le Starship heurterait un requin », provoquant un éclat de rire dans la foule.

« Je me dis : « C’est un grand océan, il y a beaucoup de requins. Ce n’est pas impossible, mais c’est très improbable », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était prêt à se conformer aux exigences des pêcheries maritimes nationales, mais à condition qu’elles lui fournissent les données pertinentes sur les requins pour analyse.

Cependant, selon Musk, l’agence a déclaré qu’elle ne pouvait pas fournir les données. « Et ils ont dit : ‘Nous pourrions donner les données à notre division occidentale, mais nous ne leur faisons pas confiance’… Suis-je ici dans un sketch comique ? » » s’est demandé à haute voix le magnat, ajoutant que Space X avait finalement réussi à mettre la main sur les données pertinentes et était en mesure de fournir toutes les assurances nécessaires.















Cependant, la saga ne s’est pas arrêtée là, selon Musk, car le gouvernement fédéral a trouvé une autre cause de préoccupation environnementale. « ‘Eh bien, qu’en est-il des baleines ?’ Lorsque vous regardez l’image du Pacifique, quel pourcentage de la superficie voyez-vous comme étant des « baleines » ? Honnêtement, si le navire heurtait une baleine, c’est la baleine qui l’aurait fait venir, car les chances sont si faibles. » a-t-il plaisanté, ajoutant qu’une analyse ultérieure a révélé que « Les baleines iront bien aussi. »

« C’est juste une folie après l’autre. Je ressens vraiment la douleur d’une réglementation excessive. Musk a déploré, soulignant que de nombreuses agences gouvernementales ont des compétences qui se chevauchent. « Nous devons arrêter cette folie. Parce que nous ne parviendrons à rien.»

Plus tôt ce mois-ci, Space X a réussi à attraper sa fusée d’appoint Starship à descente rapide lors d’un vol d’essai, un exploit largement considéré comme une étape majeure vers la fabrication de l’appareil entièrement réutilisable. L’amerrissage reste cependant une procédure d’atterrissage beaucoup plus courante et plus facile à exécuter.

Musk a soutenu le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump après l’apparente tentative d’assassinat contre le candidat en juillet, en faisant don de dizaines de millions de dollars à sa campagne. Entre-temps, l’ex-président a promis de créer une commission d’efficacité gouvernementale dirigée par Musk pour auditer l’ensemble du gouvernement fédéral, s’il est renvoyé à la Maison Blanche.