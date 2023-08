Le gouvernement américain conteste une expédition prévue pour récupérer des objets du Titanic | Actualités américaines

Le gouvernement américain conteste une expédition prévue pour récupérer des objets d’intérêt historique sur le Titanic.

L’expédition est organisée par RMS Titanic Inc (RMST), la société basée en Géorgie qui détient les droits de sauvetage de l’épave la plus célèbre du monde.

L’entreprise expose des objets qui ont été récupérés sur le site au fond de l’Atlantique Nord, de l’argenterie à une pièce du Le Titanic coque.

La bataille du gouvernement américain pour arrêter l’expédition devant le tribunal de district de Norfolk, en Virginie – qui concerne le sauvetage du Titanic à l’étranger – dépend de la loi fédérale et d’un pacte avec le Royaume-Uni pour traiter l’épave comme une tombe sacrée.

Le litige survient plus de deux mois après le submersible Titan a implosé près du paquebot coulé, tuant cinq personnes.

Le navire a heurté un iceberg et a coulé en 1912, lors de son voyage inaugural entre Southampton et New York, tuant plus de 1 500 des 2 208 passagers et membres d’équipage à bord.

Parmi les préoccupations du gouvernement américain figure la possible perturbation de tout reste humain qui pourrait encore exister.

« RMST n’est pas libre d’ignorer cette loi fédérale valablement promulguée, mais telle est son intention déclarée », ont soutenu les avocats américains dans des documents judiciaires déposés vendredi. Ils ont déclaré que le naufrage « sera privé des protections que le Congrès lui a accordées ».

L’expédition de RMST est provisoirement prévue pour mai de l’année prochaine, selon un rapport déposé auprès du tribunal en juin.

L’entreprise envisage de récupérer des objets de l’épave

La société a annoncé qu’elle prévoyait de prendre des images de l’épave entière, y compris « à l’intérieur de l’épave où la détérioration a ouvert des gouffres suffisants pour permettre à un véhicule télécommandé de pénétrer dans la coque sans interférer avec la structure actuelle ».

RMST a déclaré qu’il récupérerait des objets du champ de débris et « pourrait récupérer des objets autonomes à l’intérieur de l’épave », ce qui pourrait inclure « des objets provenant de l’intérieur de la salle Marconi, mais seulement si ces objets ne sont pas apposés sur l’épave elle-même ».

La salle Marconi abrite la radio du navire – un télégraphe sans fil Marconi – qui diffuse les signaux de détresse de plus en plus frénétiques du navire après qu’il a heurté l’iceberg.

Les messages en code Morse ont été captés par d’autres navires et par des stations de réception à terre, contribuant ainsi à sauver la vie d’environ 700 personnes qui se sont échappées à bord des canots de sauvetage.

« Pour le moment, la société n’a pas l’intention de creuser l’épave ou de détacher une quelconque partie de l’épave », a déclaré RMST.

RMST a déjà contesté les efforts visant à « porter atteinte » à ses droits de sauvetage

La société a déclaré qu’elle « travaillerait en collaboration » avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence américaine représentant les intérêts du public pour l’épave.

RMST a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de demander un permis, mais les avocats du gouvernement américain ont déclaré que la société ne pouvait pas procéder sans un permis, arguant que RMST avait besoin de l’approbation du secrétaire américain au Commerce, qui supervise la NOAA.

La société n’a pas déposé de réponse devant le tribunal, mais elle a déjà contesté la constitutionnalité des efforts américains visant à « porter atteinte » à ses droits de sauvetage d’une épave dans les eaux internationales.

Le cabinet a fait valoir que seul le tribunal de Norfolk était compétent, soulignant des siècles de précédent en matière de droit maritime.

Le gouvernement américain et RMST se sont engagés dans une bataille juridique presque identique en 2020 au sujet d’un projet d’expédition qui aurait pu pénétrer dans l’épave pour récupérer la radio, mais la procédure a été interrompue par la pandémie de coronavirus et n’a jamais abouti.