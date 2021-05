Le gouvernement américain annule sa liste noire de Xiaomi

Dans les dernières semaines du mandat de l’administration Trump, le département américain de la Défense a affirmé que Xiaomi était une «société militaire communiste chinoise», la plaçant sur une liste noire qui a interrompu tout investissement des entreprises américaines. Il semble maintenant que cette décision est annulée.

À la mi-janvier 2021, le DoD a mis Xiaomi sur la liste noire, suggérant qu’il était en quelque sorte lié à l’Armée populaire de libération de Chine et suggérant qu’il s’agissait d’un CCMC. Xiaomi a vigoureusement nié les allégations du gouvernement américain à l’époque déclarant qu’il n’était pas « possédé, contrôlé ou affilié à l’armée chinoise ».

Dans l’intervalle, Xiaomi a poursuivi le gouvernement américain, avec un juge fédéral accordant une injonction préliminaire contre le DoD, bloquant la liste noire; le décrivant comme «arbitraire et capricieux», et suggérant que Xiaomi «subirait un préjudice irréparable sous la forme de graves atteintes à la réputation et économiques irrécupérables». Le gouvernement n’a pas fait appel de l’injonction à l’époque.

Si cela aurait été fait, les investisseurs américains déjà impliqués dans Xiaomi auraient dû céder leur capital, avec un investissement supplémentaire refusé au troisième plus grand fabricant de téléphones au monde, à partir de novembre de cette année.

Le DoD a depuis convenu que la suppression de la désignation de Xiaomi en tant que CCMC «serait appropriée». Selon le rapport de situation conjoint relatif au procès de Xiaomi, les deux parties ont depuis « convenu d’une voie à suivre qui permettrait de résoudre ce litige sans avoir besoin d’un briefing contesté. »

Les deux continuent de redresser les conditions spécifiques des négociations, une nouvelle proposition conjointe devant être soumise au plus tard le 20 mai. On ne sait pas s’il y a déjà – ou y aura – des alternatives spécifiques aux conditions des opérations de Xiaomi en ce qui concerne les investissements américains et les investisseurs à la suite de cet incident.

Alors que les deux sociétés opèrent dans des cercles résolument différents – l’activité de Xiaomi étant davantage axée sur les consommateurs – cette décision du gouvernement américain relance la conversation concernant la situation de son compatriote fabricant de téléphones chinois Huawei et si – sous l’administration Biden – la société trouvera enfin loin de la liste des entités qui a nui à son activité mondiale au cours des deux dernières années.