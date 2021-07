Le gouvernement américain achète 200 millions de doses de Pfizer comme doses de rappel et pour les enfants — RT USA News

Le gouvernement américain a acheté 200 millions de doses du vaccin Covid-19 de Pfizer, en prévision de l’approbation des rappels et des doses pour les enfants. Pendant ce temps, jab ou pas, on demande aux enfants de se masquer pour retourner à l’école.

Pfizer a annoncé l’achat vendredi, déclarant que la vente porte à 500 millions le nombre total de doses de son vaccin Covid fournies au gouvernement américain. « Les vaccins ont été et resteront essentiels pour protéger des vies contre cette maladie dévastatrice », Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré dans un communiqué. « Ces doses supplémentaires aideront le gouvernement américain à garantir un large accès aux vaccins l’année prochaine. »

La Maison Blanche a par la suite confirmé l’achat, un responsable de l’administration a déclaré aux médias que 65 millions de doses seraient réservées aux enfants de moins de 12 ans, et d’autres réservées à une utilisation comme injections de rappel – quelque chose que Pfizer a préconisé et que les régulateurs américains évaluent toujours.





Aussi sur rt.com

Le CDC propose des boosters de Covid pour « immunodéprimés » après le procès d’Israël, alors que le vaccin Pfizer perd son efficacité contre les infections Delta







Aucun des trois vaccins Covid actuellement utilisés aux États-Unis – par Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson – n’a encore été approuvé pour les enfants de moins de 12 ans. Des essais cliniques sur les enfants sont actuellement en cours pour les trois, et le conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus, le Dr Anthony Fauci a dit que c’était « probablement à la fin de l’automne, au début de l’hiver, nous aurons suffisamment de données » d’envisager l’approbation.

S’exprimant lors d’une mairie de CNN plus tôt cette semaine, le président Joe Biden a déclaré qu’une telle autorisation viendrait « bientôt. »

Techniquement, aucun des vaccins contre le coronavirus n’a été généralement approuvé par la Food and Drug Administration. Au lieu de cela, ils ont été autorisés pour une utilisation d’urgence.

Les enfants ne sont généralement pas à risque de maladie grave ou de décès dus au Covid-19. Même si la variante Delta, plus transmissible, devient la souche dominante du virus aux États-Unis, des données récentes des Centers for Disease Control and Prevention montrent que les moins de 18 ans représentent 0,05 % de tous les décès de Covid-19 aux États-Unis depuis le début de la pandémie. , et environ 3% des hospitalisations.





Aussi sur rt.com

Tous les enfants de plus de 2 ans devraient porter des masques à l’école, quel que soit leur statut vaccinal, selon un groupe de pédiatres







Néanmoins, l’American Academy of Pediatrics (AAP) a appelé cette semaine tous les enfants de plus de deux ans à porter des masques à leur retour à l’école cet automne, quel que soit leur statut vaccinal. La recommandation va plus loin que les directives mises à jour publiées plus tôt ce mois-ci par le CDC, selon lesquelles les étudiants et les employés de l’école entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masques.

D’un État à l’autre et d’une localité à l’autre, les règles de masquage varient. Huit États ont interdit les politiques de masquage obligatoire, tandis que d’autres ont adopté une approche radicalement opposée. La Californie a interdit aux enfants sans masque d’entrer dans les écoles publiques plus tôt ce mois-ci, mais est revenue sur cette décision en quelques heures et a laissé la décision aux districts locaux.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !