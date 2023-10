Le gouvernement américain accepte d’aider à restaurer un site sacré amérindien détruit pour le projet routier de l’Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) — Le gouvernement américain a accepté d’aider à restaurer un site sacré amérindien sur les pentes du mont Hood, dans l’Oregon, qui a été détruit par la construction d’une autoroute, selon des documents judiciaires, couronnant plus de 15 ans de batailles juridiques qui ont abouti. le chemin vers la Cour suprême des États-Unis.

Dans un accord déposé jeudi auprès de la Haute Cour, le Département américain des Transports et d’autres agences fédérales ont accepté de replanter des arbres et de contribuer aux efforts de reconstruction d’un autel sur un site le long de l’US Highway 26 qui, selon les tribus, était utilisé à des fins religieuses depuis des temps immémoriaux. .

Des membres des tribus et bandes confédérées de la nation Yakama et des tribus confédérées de Grand Ronde ont déclaré qu’un projet de 2008 visant à ajouter une voie de virage sur l’autoroute avait détruit une zone connue sous le nom de Place des Grands Arbres, qui abritait un cimetière, un terrain de camping historique, des plantes médicinales, des sapins de Douglas anciens et un autel en pierre.

Carol Logan, une aînée et membre des tribus confédérées de Grand Ronde qui était plaignante dans cette affaire, a déclaré qu’elle espérait que le règlement empêcherait la destruction de sites similaires à l’avenir.

« Nos lieux sacrés ne ressemblent peut-être pas aux bâtiments où la plupart des Américains adorent, mais ils méritent la même protection, dignité et respect », a déclaré Logan dans une déclaration partagée par le Becket Fund for Religious Liberty, qui représentait les plaignants dans leur procès.

Les défendeurs comprenaient le ministère des Transports et sa division Federal Highway Administration ; le ministère de l’Intérieur et son Bureau de la gestion des terres ; et le Conseil consultatif sur la préservation historique.

La Federal Highway Administration et le ministère de l’Intérieur ont refusé de commenter le règlement.

Dans des documents judiciaires remontant à 2008, lorsque la plainte a été déposée, Logan et Wilbur Slockish, chef héréditaire des tribus et bandes confédérées de la nation Yakama, ont déclaré avoir visité le site pendant des décennies pour prier, cueillir des plantes sacrées et rendre hommage. à leurs ancêtres jusqu’à sa démolition.

Ils ont accusé les agences impliquées de violer, entre autres choses, leur liberté religieuse et la loi sur la préservation historique nationale, qui exige une consultation tribale lorsqu’un projet fédéral peut affecter des lieux situés sur des terres tribales ou ayant une importance culturelle ou historique pour une tribu.

Dans le cadre de l’accord, le gouvernement a accepté de planter près de 30 arbres sur la parcelle et de les entretenir par l’arrosage et d’autres moyens pendant au moins trois ans.

Ils ont également accepté d’aider à restaurer l’autel en pierre, d’installer un panneau expliquant son importance pour les Amérindiens et d’accorder à Logan et Slockish l’accès aux environs à des fins culturelles.

