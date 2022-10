Le gouvernement américain a travaillé avec Big Tech pour censurer les médias sociaux – Intercept – RT World News

Des documents montrent comment la sécurité intérieure a cherché à esquiver l’interdiction de la censure par le premier amendement

Le gouvernement américain a travaillé main dans la main avec les plateformes de médias sociaux pour censurer en ligne “désinformation” – comme l’histoire factuellement vraie de l’ordinateur portable de Hunter Biden – The Intercept a révélé lundi, citant des documents internes du Département de la sécurité intérieure obtenus grâce à des fuites et des demandes de documents publics. De plus, le DHS prévoit de continuer à censurer les opinions sur le Covid-19, “justice raciale” et le soutien américain à l’Ukraine à l’avenir.

“Derrière des portes closes et sous la pression de plateformes privées, le gouvernement américain a utilisé son pouvoir pour tenter de façonner le discours en ligne”, Lee Fang et Ken Klippenstein écrivent dans le rapport de lundi.

L’une de leurs principales révélations est que les entreprises technologiques – dont Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipédia, Microsoft et LinkedIn – ont rencontré le FBI et d’autres agences gouvernementales chaque mois, avant et depuis les élections de 2020. Facebook a même mis en place un portail spécial pour « démontages » qui nécessite un e-mail d’application de la loi pour y accéder.















Le processus est également décrit dans des e-mails entre des responsables du DHS, Twitter et l’ONG Center for Internet Security, tandis que les notes de réunion montrent que le gouvernement a appelé les plateformes technologiques à “Traiter les rapports et fournir des réponses en temps opportun, pour inclure la suppression des informations erronées signalées de la plate-forme dans la mesure du possible.”

De nombreux documents ont fait surface en raison du procès intenté par le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, un républicain actuellement candidat au Sénat américain. Parmi eux, il y avait la révélation que deux responsables du FBI étaient impliqués dans des communications de haut niveau avec Facebook pour supprimer l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden: Laura Dehmlow, chef de section du groupe de travail sur l’influence étrangère (FITF) du FBI et Elvis Chan, un agent spécial dans le bureau extérieur de San Francisco.

L’histoire factuellement vraie publiée en octobre 2020 a été dénoncée comme “Désinformation russe” par le démocrate Joe Biden et la plupart des médias d’entreprise, et le New York Post a été supprimé à la fois sur Facebook et Twitter.

Un autre document de mars montre Dehmlow disant aux dirigeants de Twitter que des informations subversives sur les réseaux sociaux pourraient saper le soutien au gouvernement américain.

LIRE LA SUITE:

Zuckerberg dit que Facebook a censuré l’histoire de Hunter Biden après l’avertissement du FBI

Créé en 2019 en réponse aux affirmations des démocrates selon lesquelles “L’influence russe” sur les réseaux sociaux a en quelque sorte fait élire Donald Trump en 2016, le FITF du FBI étendra plus tard son champ d’action à “analyse de la désinformation” sur le Covid-19.

Une ébauche de l’examen quadriennal de la sécurité intérieure – un document de stratégie divulgué à l’Intercept – montre que le DHS a l’intention de cibler “informations inexactes” sur des sujets tels que « les origines de la [Covid]-19 pandémie et l’efficacité de [Covid]-19 vaccins, la justice raciale, le retrait américain d’Afghanistan et la nature du soutien américain à l’Ukraine.

Jen Easterly, une candidate de Biden à la tête de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) du DHS, a envoyé un texto à un employé de Microsoft en février, disant qu’elle était “essayer de nous amener dans un endroit où la Fed peut travailler avec des plates-formes pour mieux comprendre les tendances erronées/désordonnées afin que les agences concernées puissent essayer de présupposer/démystifier comme utile.”















Lors d’une conférence en novembre 2021, Easterly a fait valoir que “L’infrastructure la plus critique est notre infrastructure cognitive, donc je pense que renforcer cette résilience à la mésinformation et à la désinformation est extrêmement important.”

Les procès-verbaux de la réunion de la CISA montrent également le directeur de l’Initiative de sécurité électorale, Geoff Hale, exhortant à l’utilisation d’organisations à but non lucratif tierces comme “Centre d’échange d’informations fiables pour éviter l’apparition de la propagande gouvernementale.”

L’administration Biden a cherché à rejeter le procès de Schmitt comme n’ayant pas qualité pour agir et a fait valoir que les médias sociaux avaient volontairement supprimé des messages sans aucun “coercitif” l’influence du gouvernement – ce qui serait interdit en vertu du premier amendement.

“Si un gouvernement autoritaire étranger envoyait ces messages, il ne fait aucun doute que nous appellerions cela de la censure”, Nadine Strossen, ancienne présidente de l’American Civil Liberties Union (ACLU), a déclaré à The Intercept.