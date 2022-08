Le gouvernement américain a mis en garde contre les “vérifications d’armes” sans mandat

Les visites “frapper et parler” du Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu sont probablement inconstitutionnelles, a déclaré un sénateur républicain de l’Iowa

La sénatrice américaine Joni Ernst (R-Iowa) a demandé à voir une justification légale du nombre croissant de visites «toc et parler» aux propriétaires d’armes à feu légitimes par le Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF).

Dans une lettre écrite mardi au procureur général Merrick Garland et rapportée par Breitbart, Ernst a posé huit questions sur le programme, qui, selon Garland, vise à découvrir les «achats de paille» – des cas dans lesquels une personne légalement interdite d’acheter une arme à feu utilise quelqu’un avec un casier judiciaire vierge pour l’acheter pour eux.

Des vidéos ont fait surface sur les réseaux sociaux montrant des agents de l’ATF bien armés et blindés visitant les domiciles d’individus qui – selon les archives fédérales – ont récemment acheté une arme à feu, exigeant de voir l’arme et de confirmer qu’ils ne l’ont pas transmise à quelqu’un d’autre. On s’attend à ce que l’individu entre à l’intérieur et récupère l’arme ou invite les agents à entrer – les deux mouvements que tout avocat déconseillerait.

Ernst a demandé à Garland quelle était la cause probable de ces visites et si les agents avaient demandé un mandat avant de se présenter à la porte de la cible, exprimant des inquiétudes quant aux procédures en place pour protéger leur droit au quatrième amendement contre les perquisitions et saisies injustifiées. Elle a également demandé s’il existait des directives sur l’heure à laquelle les agents pouvaient mener leurs enquêtes et s’ils étaient tenus de porter des uniformes les identifiant comme ATF.

Demander si envoyer des agents fédéraux chez les Américains juste pour s’assurer qu’ils respectent les règles “n’était en fait pas destiné à harceler ou contraindre les acheteurs d’armes à feu à, au mieux, mener des enquêtes juridiquement douteuses», elle a demandé si l’agence avait alerté les forces de l’ordre locales de leurs activités – une précaution raisonnable si les agents pensaient que leur cible était armée et/ou dangereuse. Elle a également demandé combien de visites l’ATF avait effectuées depuis que Garland avait annoncé l’initiative d’application de la loi sur les acheteurs de paille le mois dernier.

Un propriétaire d’armes à feu du Delaware qui a reçu la visite de l’ATF dans les jours précédant l’annonce de Garland a publié une vidéo du raid “embarrassant” sur les réseaux sociaux, décrivant à quel point il était “confus” d’avoir reçu l’ordre de rentrer chez lui pour récupérer un fusil qu’il avait récemment acheté . Alors qu’il s’est conformé parce qu’il “ne voulait pas finir sur une liste de surveillance,” il a dit qu’il “j’avais l’impression qu’ils envahissaient ma vie privée.”

Un agent de l’ATF s’est présenté au domicile d’un citoyen pour l’interroger sur un fusil de chasse qu’il n’était pas “autorisé” à avoir. Le citoyen a composé le 911 et leur a dit qu’il y avait quelqu’un à sa porte qui essayait de prendre ses armes. La police finit par ARRÊTER l’agent de l’ATF.pic.twitter.com/D7kMW0kkIl — Jeunes américains pour la liberté (@YALiberty) 4 août 2022

Un propriétaire d’armes à Columbus, dans l’Ohio, était plus ingénieux. Lorsque des agents ont exigé de confisquer un fusil de chasse prétendument situé dans la maison mais n’ont pas pu produire de mandat, le propriétaire a appelé la police locale, signalant que quelqu’un se faisait passer pour un agent fédéral et tentait de prendre ses armes. Les flics se sont présentés et ont rapidement arrêté l’agent de l’ATF, qui poursuit maintenant la police pour “usage excessif de la force.”