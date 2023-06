Le SÉNATEUR Josh Hawley s’exprime à la suite d’une série d’allégations selon lesquelles le gouvernement finance un programme top secret de phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Bien que le sénateur Hawley n’ait pas été en mesure de vérifier quand le programme spécial UAP existe, il a suggéré que certaines des affirmations du vétéran de l’Air Force David Grusch pourraient être vraies.

Grusch a allégué que le gouvernement maintient un programme secret de récupération d’OVNI et a près d’une douzaine d’avions en sa possession qui ne sont pas censés avoir été fabriqués par des mains humaines.

Le vétéran dit qu’il a été approché par plusieurs anciens et actuels officiers du renseignement qui ont prétendu faire partie de ce programme UAP secret.

« Ils m’ont fourni des documents et d’autres preuves qu’il y avait en fait un programme dans lequel le groupe de travail UAP n’avait pas été lu », a déclaré Grusch dans une interview.

Le sénateur Hawley a fait quelques remarques en réponse aux déclarations choquantes du lanceur d’alerte.

« J’ai été surpris quand j’ai appris qu’il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces plates-formes aériennes non identifiées et non comptabilisées là-bas », a noté le sénateur Hawley.

« Le nombre d’entre eux est apparemment énorme, énorme et c’est quelque chose que le gouvernement a minimisé s’il n’a pas été caché au public pendant très longtemps. »

« Il dit que le gouvernement en sait plus à ce sujet qu’il n’en avait auparavant. Cela ne me surprend pas vraiment car il semble que le gouvernement suit ces PAN depuis très longtemps maintenant », a expliqué le sénateur Hawley.

Certains responsables publics sont plus sceptiques quant au sujet de la technologie extraterrestre cachée.

Le sénateur de Caroline du Sud, Lindsay Graham, fait partie de ceux qui ont remis en question les allégations de Grusch.

« Si nous avons vraiment trouvé ce truc, il n’y a aucun moyen de l’empêcher de sortir … », a noté Graham.

« Ma conviction profonde est que s’il y a une pièce physique d’un vaisseau spatial ou un vaisseau spatial intact, nous le saurions déjà », a poursuivi le sénateur.

Une audience sur le terrain sur les PAN est prévue pour la fin juillet et aura lieu en Floride.