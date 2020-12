Le télégraphe

Le chef de l’opposition russe Navalny dit qu’il rentre en Russie alors que le Kremlin reste silencieux

Une enquête approfondie affirmant avoir identifié et lié une unité d’élite du renseignement russe à l’empoisonnement presque mortel d’Alexei Navalny, le chef de l’opposition russe, a été accueillie dans un silence assourdissant par les hauts responsables russes plus de 24 heures après la publication. L’enquête de lundi menée par Bellingcat et plusieurs médias a révélé que des agents du FSB avaient suivi le chef de l’opposition M. Navalny pendant des jours avant qu’il ne soit empoisonné par un agent neurotoxique mortel en Sibérie en août, ce qui l’a laissé dans le coma pendant plusieurs semaines. Plusieurs laboratoires européens ont indépendamment confirmé que le sang de M. Navalny contenait des traces de l’agent neurotoxique de l’époque soviétique Novichok, qui a également été utilisé dans l’empoisonnement à Salisbury en 2018 de l’ancien espion soviétique Sergei Skripal et de sa fille. Le politicien de 44 ans, qui se trouve toujours en Allemagne où il a été emmené pour se faire soigner, a soutenu les conclusions et a blâmé le président Vladimir Poutine pour l’attentat contre sa vie. Plus d’un jour après la sortie de l’enquête, qui prétend être basée sur une mine d’enregistrements téléphoniques et de données de voyage, ni le Kremlin, ni aucun des hauts responsables russes n’ont prononcé un seul mot de commentaire. Dmitri Peskov, le porte-parole de M. Poutine qui s’entretient généralement tous les matins avec les médias russes, a annulé son briefing mardi, citant les préparatifs de la conférence de presse annuelle du président jeudi. Dans un autre signe inhabituel, la plupart des principaux présentateurs de télévision d’État et responsables des médias russes, y compris la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, qui sont toujours heureux de mépriser l’opposition russe dans leurs émissions ou sur les réseaux sociaux, sont restés muets sur les allégations. . « 24 heures, 1440 minutes de silence de Poutine, Peskov, Lavrov, Simonyan et autres, et chaque minute est comme un verdict », a tweeté Leonid Volkov, proche allié de M. Navalny, mardi après-midi 24 heures après la publication de l’enquête. La vidéo YouTube de M. Navalny exposant les détails de l’opération présumée visant à le tuer a déjà recueilli près de 7 millions de vues. Pendant ce temps, le chef de l’opposition russe dans une interview à la radio a réitéré mardi sa promesse de retourner à Moscou dès que les médecins allemands jugeraient qu’il est suffisamment en forme: «Je reviens en Russie car c’est mon pays où je profite plutôt d’un un soutien important et je suis reconnaissant envers les personnes qui me soutiennent. J’ai des choses à faire dans mon pays. » Il a déclaré que les conclusions de Bellingcat ne lui laissaient d’autre choix que de conclure qu’il était victime d’une «opération à part entière que le FSB menait en tant que mission de l’État». «Sans aucune exagération, il s’agit d’une véritable attaque terroriste», a-t-il déclaré à Ekho Moskvy. «Ils ne l’auraient jamais fait sans les ordres de Poutine.»