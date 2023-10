Le gouvernement allemand prévoit une contraction de l’économie du pays de 0,4% cette année

BERLIN (AP) — Le gouvernement allemand a déclaré mercredi qu’il s’attend à une contraction de l’économie du pays de 0,4 % cette année, rejoignant…

BERLIN (AP) — Le gouvernement allemand a déclaré mercredi qu’il s’attend à l’économie du pays devrait diminuer de 0,4% cette année, rejoignant ainsi une série d’autres prévisionnistes qui révisent fortement à la baisse leurs perspectives pour la plus grande économie d’Europe.

Les prévisions révisées contrastent avec la croissance de 0,4% prévue par le gouvernement. fin avril. Le ministère de l’Economie a déclaré dans un communiqué que « les effets de la crise des prix de l’énergie, combinés à la faiblesse de l’économie mondiale, pèsent sur l’économie allemande de manière plus persistante qu’on ne le pensait au printemps ».

Mardi, le Fond monétaire international on prévoit que l’économie allemande va se contracter de 0,5%. Un groupe de grands groupes de réflexion économiques allemands a prédit le mois dernier une contraction de 0,6%.

Le gouvernement prévoit que le produit intérieur brut augmentera de 1,3 % l’année prochaine et de 1,5 % en 2025, aidé par une baisse de l’inflation. Ce chiffre devrait atteindre 6,1 % en moyenne cette année, mais chuter à 2,6 % l’année prochaine et à 2 % en 2025.

Le ministère de l’Économie a déclaré qu’il s’attend à ce que l’économie se redresse vers la fin de l’année, puis s’accélère, aidée par la reprise de la demande des consommateurs. Il a reconnu que la « nécessaire lutte contre l’inflation » menée par le Banque centrale européennequi a entraîné une hausse des coûts d’emprunt, a été un facteur des difficultés de l’Allemagne.

L’Allemagne a également été aux prises avec d’autres problèmes tels que le vieillissement de la population, le retard dans l’utilisation de la technologie numérique dans les entreprises et les gouvernements, les formalités administratives excessives qui freinent le lancement d’entreprises et les projets de construction publique, et le manque de ressources humaines. main-d’œuvre qualifiée.

Le mois dernier, le Chancelier Olaf Scholzdont le gouvernement est aux prises avec de mauvais résultats dans les sondages et une réputation de luttes intestines, a exhorté l’opposition allemande et les gouvernements régionaux pour aider à réduire un « bosquet de bureaucratie ».

