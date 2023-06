Le gouvernement allemand présente la première stratégie de sécurité nationale pour faire face aux menaces croissantes

BERLIN (AP) – Le gouvernement allemand a déclaré que la Russie constituait la plus grande menace pour la sécurité « dans un avenir prévisible » et a préconisé une approche équilibrée vis-à-vis de la Chine en dévoilant mercredi sa première stratégie globale de sécurité nationale.

La stratégie faisait partie d’un effort pour faire face à ce que l’Allemagne considérait comme des risques militaires, économiques et sociaux croissants pour le pays.

Le chancelier Olaf Scholz a déclaré que la nouvelle stratégie, que sa coalition gouvernementale tripartite s’était engagée à élaborer lors de son entrée en fonction fin 2021, avait gagné en importance depuis l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

La guerre en Ukraine a accru l’inquiétude en Allemagne quant à l’état de préparation de ses propres forces armées, incitant Scholz à annoncer un « tournant » dans les dépenses militaires. Cela a également soulevé des questions sur la manière dont l’Allemagne répond aux menaces hybrides de désinformation, de cyberattaques et de pression économique de grandes puissances telles que la Chine.

« Trois choses sont importantes », a déclaré Scholz aux journalistes lors d’une conférence de presse à Berlin, aux côtés de quatre de ses principaux ministres. « Premièrement, la force de nos institutions démocratiques. Deuxièmement, la force de notre économie. Et troisièmement, la cohésion de notre société.

Un document de 76 pages décrivant la stratégie comprend plusieurs références aux menaces à la sécurité posées par le changement climatique. Ceux-ci incluent un risque accru de famine, de maladie et de conflit dans le monde entier, ainsi que des phénomènes météorologiques extrêmes et des dommages aux infrastructures essentielles en Allemagne.

Le document exposait l’approche générale de Berlin, mais n’entrait pas dans les détails de la politique, y compris la politique étrangère. Les responsables prévoient d’élaborer des stratégies plus spécifiques à un stade ultérieur.

« La Russie d’aujourd’hui est, dans un avenir prévisible, la plus grande menace pour la paix et la sécurité dans la zone euro-atlantique », a-t-il déclaré. « Nous vivons à une époque de multipolarité croissante » dans laquelle certains pays « tentent de remodeler l’ordre international existant selon leur vision de la rivalité systématique ».

Le document indique également qu’il considère la Chine comme « un partenaire, un concurrent et un rival systémique », notant que Berlin a vu que « les éléments de rivalité et de concurrence ont augmenté ces dernières années ; dans le même temps, la Chine reste un partenaire sans lequel bon nombre des défis mondiaux les plus urgents ne peuvent être résolus.

Le gouvernement allemand élabore une stratégie spécifique sur la Chine. Lorsqu’on lui a demandé quand il serait présenté, Scholz a répondu : « Nous serons prêts quand nous serons prêts, mais bientôt. »

Le gouvernement a déclaré qu’il élaborera également une stratégie pour accroître la capacité de l’Allemagne à contrer les menaces hybrides, ce qui impliquerait de renforcer les capacités d’analyse de ses services de renseignement.

Cependant, l’idée de créer un conseil de sécurité nationale, semblable à ceux des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a été abandonnée.

Le gouvernement a également résisté aux appels pour que les dépenses militaires de l’Allemagne dépassent l’objectif de l’OTAN de 2 % du produit intérieur brut.

Frank Jordans et Geir Moulson, Associated Press