BERLIN (AP) – Les partis au pouvoir allemands ont convenu d’une aide supplémentaire pour les familles avec enfants et les personnes bénéficiaires de prestations, ainsi que d’une aide fiscale pour les entreprises, alors qu’ils tentent de maintenir la plus grande économie d’Europe sur la bonne voie pour sortir de la pandémie.

Les dirigeants de la coalition au pouvoir de la chancelière Angela Merkel ont convenu mercredi soir d’accorder une prime unique de 150 euros (180 dollars) aux familles qui reçoivent des allocations familiales, après une prime de 300 euros l’année dernière, a rapporté l’agence de presse dpa. Il y aura également un paiement de 150 euros pour les bénéficiaires de prestations sociales.

Les entreprises qui ont subi des pertes en raison de la pandémie auront une plus grande marge de manœuvre pour compenser ces pertes par les bénéfices des années précédentes dans leurs déclarations de revenus. Et une réduction de la taxe de vente sur la nourriture dans les restaurants et cafés, de 19% au taux réduit de 7%, sera prolongée de la fin juin à la fin de l’année prochaine. Un programme d’aide aux installations culturelles sera étendu.

Les restaurants, cafés et bars sont fermés, à l’exception des plats à emporter et des livraisons, depuis début novembre dans le cadre d’un verrouillage qui a été élargi à la mi-décembre et est toujours en vigueur. Sa date d’expiration actuelle est le 14 février.

Merkel et les gouverneurs des États se concerteront la semaine prochaine pour décider quelles restrictions, le cas échéant, peuvent être assouplies. Les nouvelles infections ont considérablement diminué ces dernières semaines, mais elles dépassent toujours l’objectif du gouvernement.

Le coût des nouvelles aides est estimé à quelque 7,5 milliards d’euros. L’Allemagne a mis en place l’année dernière d’énormes programmes d’aide et de relance – y compris une réduction généralisée de la taxe de vente au second semestre 2020, qui a expiré comme prévu le 31 décembre et dont l’efficacité a été remise en question.