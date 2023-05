Le gouvernement allemand nie que les commentaires de Scholz aient provoqué des raids contre des militants pour le climat

BERLIN (AP) – Un porte-parole du gouvernement allemand a rejeté vendredi l’idée que les commentaires du chancelier Olaf Scholz critiquant les militants pour le climat auraient pu déclencher des raids contre eux cette semaine.

Mercredi, la police a perquisitionné plus d’une douzaine de propriétés à travers l’Allemagne liées au groupe Last Generation, saisissant des actifs dans le cadre d’une enquête sur ses finances. Les procureurs de Munich ont déclaré qu’ils enquêtaient pour savoir si le groupe constituait une organisation criminelle après que ses barrages routiers répétés et d’autres manifestations aient suscité de nombreuses plaintes du public.

Quelques jours avant les raids, Scholz a déclaré qu’il pensait que c’était « complètement fou de se coller d’une manière ou d’une autre à un tableau ou dans la rue ».

Les membres de Last Generation ont riposté, décrivant les raids comme un coup porté à la démocratie et accusant Scholz de minimiser les craintes des jeunes concernant le réchauffement climatique.

Le porte-parole de Scholz, Wolfgang Buechner, a déclaré qu’il ne savait pas si le chancelier avait connaissance à l’avance des raids, mais que ce serait inhabituel si tel était le cas.

Lorsqu’on lui a demandé si les procureurs de Bavière auraient pu considérer les commentaires de Scholz comme un signal pour réprimer le groupe, Buechner a fermement rejeté l’idée.

« Il doit être possible pour le chancelier allemand de répondre à une question sur ce qu’il pense des manifestations d’une manière claire », a-t-il déclaré. « Je pense que la chancelière l’a fait de manière appropriée. »

Buechner a déclaré que le gouvernement allemand restait déterminé à lutter contre le changement climatique et que les manifestants devaient respecter la loi.

Un porte-parole des Nations Unies a déclaré jeudi que si les gouvernements ont le devoir de faire respecter la loi, « les gens ont également le droit fondamental de manifester pacifiquement pour faire entendre leur voix ».

« Et il est clair qu’une grande partie des progrès que nous avons constatés en matière de sensibilisation au changement climatique et de mouvement positif sur le changement climatique sont dus au fait que les gens ont manifesté pacifiquement dans le monde entier », a déclaré Stéphane Dujarric aux journalistes à New York.

« Les défenseurs du climat – menés par la voix morale des jeunes – ont fait avancer l’agenda pendant les jours les plus sombres. Ils doivent être protégés et nous en avons plus que jamais besoin », a-t-il déclaré à l’agence de presse allemande dpa.

Last Generation et d’autres groupes ont déclaré qu’ils prévoyaient de nouvelles manifestations en Allemagne au cours des prochains jours.

The Associated Press