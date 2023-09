Le gouvernement allemand et Elon Musk s’affrontent à propos des navires de sauvetage maritime

BERLIN (AP) — Le gouvernement allemand a réprimandé le propriétaire de X, Elon Musk, après avoir critiqué le récent travail des navires de sauvetage de migrants que les groupes humanitaires allemands exploitent en mer Méditerranée.

Musk a partagé vendredi soir une vidéo montrant des migrants et des travailleurs humanitaires sur un bateau. Le compte de droite qui a été le premier à diffuser ce contenu sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a fait l’éloge du parti populiste d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, qui a adopté une ligne dure sur les questions de migration.

« Le public allemand en est-il conscient ? Musk a écrit dans sa republication.

Le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères a répondu directement à Musk sur X en écrivant : « Oui. Et cela s’appelle sauver des vies.

Musk a répondu qu’il doutait que l’opinion publique allemande soutienne les actions des organisations non gouvernementales qui accueillent des demandeurs d’asile à bord de navires impropres à la navigation en Méditerranée. Il a également affirmé que le fait que des navires exploités par l’Allemagne amenaient des migrants secourus sur le territoire italien constituait « sûrement » une violation de la souveraineté de l’Italie.

« Alors tu en es vraiment fier. Intéressant », a-t-il écrit au ministère des Affaires étrangères, ajoutant qu’il pense que de telles opérations maritimes ont une « ambiance d’invasion ».

Cet échange intervient alors que la migration est revenue sur le devant de la scène politique en Allemagne et dans d’autres pays européens, les responsables gouvernementaux et les politiciens de l’opposition se disputant sur la meilleure façon de gérer l’arrivée d’un nombre croissant de migrants.

Les villes et les communes d’Allemagne ont tiré la sonnette d’alarme, affirmant qu’elles manquaient de place pour les accueillir et pour fournir des places dans les jardins d’enfants et les écoles.

Plus de 220 000 personnes ont demandé l’asile en Allemagne entre janvier et août de cette année. Au cours de l’année 2022, environ 240 000 personnes ont demandé l’asile. En 2015-2016, plus d’un million de personnes ont demandé l’asile en Allemagne.

___

The Associated Press