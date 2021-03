Le gouvernement allemand critiqué par les employeurs pour une loi sur les droits de l’homme qui menace de limiter les lignes d’approvisionnement des entreprises

Les entreprises allemandes ont critiqué la coalition de la chancelière Angela Merkel pour avoir approuvé une loi qui obligera les employeurs à prendre des mesures contre les fournisseurs étrangers qui enfreignent les violations des droits de l’homme, affectant potentiellement les chaînes d’approvisionnement.

La coalition au pouvoir a accepté de soutenir la législation lors d’une réunion du cabinet cette semaine, jetant les bases d’un ensemble de règles en vertu desquelles les grandes entreprises s’exposent à des amendes pouvant atteindre 2% de leur chiffre d’affaires mondial annuel si elles font affaire avec des auteurs de violations des droits humains. La législation donnerait au gouvernement le pouvoir d’exempter temporairement les entreprises publiques de passation des marchés des amendes de 175 000 euros ou plus auxquelles elles seraient confrontées dans le nouveau projet de loi.

L’association des employeurs BDA – qui représente les employeurs de nombreux secteurs, y compris la banque et les transports – a accusé le gouvernement de Merkel de faire pression sur une législation qui désavantagerait les entreprises allemandes par rapport aux autres entreprises européennes et internationales.«Les entreprises étrangères qui ne sont pas tenues de se conformer aux règles allemandes interviendront et remplaceront les entreprises allemandes et leurs activités commerciales», le BDA a déclaré dans un communiqué.

Le gouvernement a défendu le projet de loi, le ministre des Finances Olaf Scholz affirmant qu’il contribuera à protéger les travailleurs exposés au risque d’exploitation, et que «Fabriqué en Allemagne signifie toujours respecter les droits de l’homme.»

Cependant, la BDA a réfuté cela, affirmant que de nombreuses entreprises en Allemagne seront plutôt obligées de cesser de travailler avec des pays en développement dont les antécédents en matière de droits de l’homme sont médiocres. «La loi nuit précisément aux personnes qui sont censées être protégées», Ça disait.

Une fois adoptée, la loi ne devrait initialement toucher qu’environ 600 entreprises lorsqu’elle entrera en vigueur en 2023, mais cela s’étendra à 2900 entreprises l’année suivante.

