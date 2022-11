Le gouvernement allemand cherche à assouplir les règles de naturalisation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement allemand socialement libéral va de l’avant avec des plans visant à assouplir les règles d’obtention de la citoyenneté dans le pays le plus peuplé de l’Union européenne, une initiative qui est assaillie par l’opposition conservatrice.

Le chancelier OIaf Scholz a déclaré samedi dans un message vidéo que l’Allemagne est depuis longtemps devenue “le pays de l’espoir” pour beaucoup, et c’est une bonne chose lorsque des personnes qui se sont enracinées dans le pays décident de prendre la citoyenneté.

“L’Allemagne a besoin de meilleures règles pour la naturalisation de toutes ces grandes femmes et hommes”, a déclaré Scholz.

La refonte des règles de citoyenneté fait partie d’une série de réformes de modernisation que la coalition tripartite des sociaux-démocrates de centre-gauche de Scholz, des écologistes verts et des démocrates libres favorables aux entreprises a accepté d’aborder lors de son entrée en fonction en décembre dernier. Le ministère de l’Intérieur a déclaré vendredi que le projet de loi était “presque prêt”.

L’accord de coalition de l’année dernière prévoit que les personnes soient éligibles à la citoyenneté allemande après cinq ans, ou trois en cas de «réalisations spéciales d’intégration», au lieu de huit ou six ans actuellement. Les enfants nés en Allemagne deviendraient automatiquement citoyens si l’un des parents était résident légal depuis cinq ans.

Le gouvernement souhaite également supprimer les restrictions à la double nationalité. En principe, la plupart des personnes originaires de pays autres que les membres de l’Union européenne et de la Suisse doivent actuellement renoncer à leur nationalité antérieure lorsqu’elles obtiennent la nationalité allemande, bien qu’il existe certaines exemptions.

La ministre de l’Intérieur Nancy Faeser a fait valoir que la réduction du temps d’attente pour être éligible à la citoyenneté est “une incitation à l’intégration”.

Le but est de refléter la réalité, a-t-elle déclaré vendredi. “Nous sommes un pays d’immigration diversifié et moderne, et je pense que la législation doit refléter cela.”

Les statistiques officielles montrent qu’environ 131 600 personnes ont pris la nationalité allemande l’année dernière, dont un quart sont des citoyens d’autres pays de l’UE. Ce nombre était supérieur de 20 % à celui de l’année précédente, en partie parce qu’un nombre croissant de Syriens ont été naturalisés. La population totale de l’Allemagne est d’environ 84 millions d’habitants.

Le principal bloc d’opposition de centre-droit, l’Union, rejette les projets de libéralisation des lois sur la naturalisation.

“Vendre la citoyenneté allemande à bas prix n’encourage pas l’intégration – elle vise exactement le contraire et déclenchera des ‘effets d’attraction’ supplémentaires pour la migration illégale”, a déclaré le législateur conservateur Alexander Dobrindt dans l’édition de samedi du quotidien Bild.

“Cinq ans, c’est très, très peu de temps” pour que les gens soient éligibles à la citoyenneté, a déclaré le whip en chef de l’Union Thorsten Frei à la télévision ZDF.

Entre autres plans de libéralisation, le gouvernement a supprimé du code pénal allemand l’interdiction faite aux médecins de « faire de la publicité » pour les services d’avortement. Il a abaissé l’âge minimum pour voter aux élections du Parlement européen de 18 à 16 ans et veut faire de même pour les élections nationales.

Il veut également abroger une législation vieille de 40 ans qui oblige les personnes transsexuelles à subir une évaluation psychologique et une décision de justice avant de changer officiellement de sexe, et la remplacer par une nouvelle “loi sur l’autodétermination”. Et il vise à dépénaliser la possession de quantités limitées de cannabis et à permettre sa vente aux adultes à des fins récréatives dans un marché contrôlé.

Certains des plans pourraient rencontrer des difficultés à la chambre haute du Parlement, qui représente les 16 gouvernements des États allemands et où la coalition de Scholz ne contrôle pas la majorité. Il a dû édulcorer les éléments d’une refonte des allocations de chômage pour que cela soit adopté cette semaine.