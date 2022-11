Le gouvernement allemand cherche à assouplir les règles de naturalisation

Le but est de refléter la réalité, a-t-elle déclaré vendredi. “Nous sommes un pays d’immigration diversifié et moderne, et je pense que la législation doit refléter cela.”

Il veut également abroger une législation vieille de 40 ans qui oblige les personnes transsexuelles à subir une évaluation psychologique et une décision de justice avant de changer officiellement de sexe, et la remplacer par une nouvelle “loi sur l’autodétermination”. Et il vise à dépénaliser la possession de quantités limitées de cannabis et à permettre sa vente aux adultes à des fins récréatives dans un marché contrôlé.