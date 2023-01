Le gouvernement albanais accuse le ministre conservateur de “lyncher verbalement” le pays

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le ministre conservateur de l’Immigration, Robert Jenrick, a été accusé de “lyncher” verbalement l’Albanie après avoir partagé une vidéo louant le travail des responsables britanniques essayant de “les ramener à Tirana”.

La ministre albanaise des Affaires étrangères, Olta Xhacka, a déclaré qu’elle était choquée par le langage utilisé par M. Jenrick dans le clip du ministère de l’Intérieur sur le renvoi des demandeurs d’asile déboutés et des délinquants.

Disant qu’il s’agissait d’une tentative “honteuse” de chasser des “votes misérables”, elle a tweeté : “Un lynchage verbal de toute une nation dans un langage qui donne l’impression que le ministre déclare la chasse aux Albanais”.

Mme Xhacka a déclaré qu’il s’agissait d’une “sélection honteuse d’une communauté par un ministre d’une grande démocratie qui rappelle des souvenirs horribles avec une brutalité insupportable”.

Le ministre des Affaires étrangères a également noté que la vidéo de M. Jenrick est intervenue après que les deux gouvernements ont publié un communiqué conjoint le mois dernier faisant l’éloge de la “diaspora albanaise dynamique au Royaume-Uni”.

La vidéo de M. Jenrick a été filmée dans un centre de déménagement du Home Office avant un vol d’expulsion vers Tirana. L’immigration a déclaré que certains sur le vol étaient des “criminels dangereux”.

“J’ai rencontré le personnel fantastique qui travaille 24 heures sur 24 pour retrouver les Albanais, les détenir, les mettre dans des autocars, les emmener à l’aéroport et les ramener à Tirana”, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, Rishi Sunak a annoncé un accord avec l’Albanie pour permettre le retour des migrants dans le pays dans les 31 jours suivant leur arrivée au Royaume-Uni, alors que le gouvernement tente de réprimer les bateaux de migrants traversant la Manche.

Plus de 10 000 Albanais sont arrivés par cette route pour demander l’asile l’année dernière, ce qui représente près d’un quart du nombre record de 44 000 personnes qui ont fait le dangereux voyage.

M. Sunak a affirmé que la “grande majorité” des ressortissants albanais arrivant au Royaume-Uni sans visa seront renvoyés immédiatement dans leur pays d’origine. Mais le vol annoncé par M. Jenrick ne faisait pas partie de l’accord.

L’accord fait suite à de vives critiques du Premier ministre albanais Edi Rama, qui a accusé la ministre de l’Intérieur Suella Braverman de rhétorique anti-migrants “insensée” et de “discrimination” contre les Albanais pour détourner l’attention de ses propres échecs politiques.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré plus tard qu’il avait eu une conversation “très franche” avec M. Rama à propos de la dispute “parce que nous avons une très bonne relation de travail”.

Plus de la moitié des migrants qui ont affirmé avoir été victimes d’esclavage moderne après avoir traversé la Manche au cours de la première moitié de l’année dernière étaient albanais, selon les chiffres.

Les données du ministère de l’Intérieur obtenues en vertu des lois sur la liberté d’information (FOI) indiquent que 1 156 personnes ont été enregistrées comme faisant une telle réclamation entre janvier et juin 2022. Parmi celles-ci, 591 étaient albanaises.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous apprécions notre communauté albanaise au Royaume-Uni et continuons d’accueillir les Albanais qui voyagent ici légalement et contribuent de manière significative à la société britannique.

“Cependant, l’année dernière, nous avons vu un grand nombre d’Albanais risquer leur vie et effectuer des voyages dangereux et inutiles vers le Royaume-Uni par des moyens illégaux, ce qui met encore plus à rude épreuve notre système d’asile.”

Le porte-parole a ajouté: “Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec nos partenaires albanais sur une série de questions, notamment une excellente collaboration opérationnelle avec les forces de l’ordre albanaises et notre accord de réadmission qui a déjà permis le retour de plus de 1 000 délinquants étrangers albanais et autres.”