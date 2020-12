Peu de temps après le début de leur cérémonie – la seule partie qui était publique – les pourparlers ont abouti à une impasse jusqu’à la semaine dernière, lorsque les deux parties ont convenu de règles et de procédures pour les négociations. L’Associated Press a obtenu une copie de ce document jeudi.

Cette percée était importante car elle signifiait que les parties pouvaient rapidement commencer à négocier des questions qui pourraient mettre fin à des décennies de combats en Afghanistan et façonner l’avenir du pays après la guerre – comme un cessez-le-feu, que faire des combattants armés talibans et des milices fidèles aux seigneurs de guerre ont rejoint le gouvernement de Kaboul. Des modifications de la constitution et des droits des femmes et des minorités devraient également être à l’ordre du jour.

Selon les Afghans familiers avec les pourparlers de Doha, un point critique était de savoir si l’accord signé par les États-Unis avec les talibans en février constituerait la base des pourparlers entre l’Afghanistan et les talibans. Les Afghans ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter du processus de paix.

Les talibans étaient catégoriques sur le fait qu’il s’agissait d’un plan, mais les négociateurs du gouvernement ont résisté car les représentants de Kaboul n’étaient pas parties à l’accord américano-taliban. Cet accord a établi les lignes directrices pour le retrait éventuel des troupes américaines et de l’OTAN d’Afghanistan, mettant fin au plus long déploiement militaire américain.

Selon le général américain Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, le nombre de soldats américains en Afghanistan aurait été réduit à 2500 à la mi-janvier, après que le président Donald Trump ait récemment décidé d’accélérer le retrait des troupes. Selon Milley, la plus petite force américaine opérerait à partir de «quelques bases plus grandes», avec un certain nombre de bases plus petites, pour continuer les missions actuelles de lutte contre les groupes extrémistes tels qu’Al-Qaïda et la formation et le conseil des forces afghanes.

L’accord du 29 février entre les États-Unis et les talibans engageait également les talibans à empêcher les attaques contre les intérêts américains en Afghanistan.

Malgré l’opposition des négociateurs du gouvernement afghan, l’accord américano-taliban a été inclus dans la partie introductive du document en 21 points sur les règles et procédures des pourparlers de Doha après qu’il a été déclaré que la loi islamique constituerait la base formulaires de négociation.

« L’honneur et la dignité de l’Afghanistan résident dans son identité islamique et son unité nationale », indique le document. « Ce n’est que par la mise en œuvre de la justice islamique que l’Afghanistan pourra protéger sa souveraineté et éviter les interférences directes et indirectes ».

Les négociations entre le gouvernement afghan et les talibans devraient se poursuivre et leur issue est loin d’être certaine, mais Torek Farhadi, ancien conseiller du gouvernement afghan et analyste politique, déclare que «tout le monde espère un accord de partage du pouvoir avec raison. «

Un accord de partage du pouvoir, dans lequel les talibans feraient partie du courant politique dominant dans une société afghane d’après-guerre, est la seule solution qui pourrait protéger les civils des effets durables du conflit, a déclaré Farhadi. « Pour les citoyens afghans, la situation entre COVID, pauvreté, hiver et violence brutale est devenue insupportable. »

« Le processus de paix est en difficulté même à ce moment précoce, et toute négociation réussie menant à un règlement sera longue et ardue », a déclaré Michael Kugelman, directeur adjoint du programme Asie au Wilson Center basé à Washington.

La liste de 21 éléments en pachtoune et en dari – les deux langues officielles de l’Afghanistan – met en garde les parties en guerre contre les fuites de documents ou de parler aux médias pendant les négociations. Il appelle également à ce que les négociations se déroulent dans «l’équité, la sincérité et une bonne ambiance». Il appelle en outre au « respect mutuel et à la décence » pour éviter la méfiance.

Toute réunion entre les deux parties dans les pourparlers commencera et se terminera par des prières, indique le document, et lorsque les deux parties ne seront pas d’accord, des équipes séparées seront formées pour trouver des solutions alternatives, y compris des situations où les interprétations religieuses sont contestées.

L’auteur de l’Associated Press Tameem Akhgar à Kaboul, en Afghanistan, a contribué à ce rapport.