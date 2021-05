Le gouvernement afghan lance une opération pour reprendre le quartier en dehors de Kaboul aux talibans quelques heures avant le début du cessez-le-feu de l’Aïd

Le district de Nerkh est tombé aux mains des talibans du jour au lendemain, avec une base militaire et un quartier général de la police envahis par les militants. Alors que, techniquement, le district se situe dans la province de Wardak, voisine de Kaboul, il se trouve à seulement 40 km (25 miles) de la capitale du pays.

Les autorités afghanes ont reconnu la chute du district, qualifiant sa prise par les talibans de «Retraite tactique» des forces gouvernementales.

«Les forces de sécurité et de défense ont effectué une retraite tactique depuis le quartier général de la police du district de Nerkh», Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Tareq Arian, a déclaré à l’AFP.

Mercredi, des forces spéciales afghanes ont été déployées dans le district et une opération de reprise a commencé. Le gouvernement n’a plus que quelques heures pour reprendre la zone, car un cessez-le-feu de trois jours devrait commencer jeudi à minuit. Le cessez-le-feu a été annoncé par les talibans ce week-end pour marquer la fin du mois sacré musulman du Ramadan et les festivités d’Eir al-Fitr.

«Nous devrons le faire aujourd’hui car après le cessez-le-feu, cela donnera aux talibans suffisamment de temps pour creuser et compliquera les opérations et augmentera nos pertes», a déclaré à Reuters un haut responsable du gouvernement sous couvert d’anonymat.

L’Afghanistan a connu une recrudescence de la violence au cours des dernières semaines à la suite de l’annonce du président américain Joe Biden, qui a promis de retirer les troupes américaines du pays d’ici le 11 septembre après deux décennies de guerre sans fin. Les talibans ont critiqué la date limite, exhortant Washington à s’en tenir à la date limite du 1er mai, convenue à la place sous Donald Trump.

Les troubles en cours comprennent à la fois l’intensification des combats entre les talibans et le gouvernement, ainsi que diverses attaques terroristes qui se produisent en Afghanistan presque quotidiennement. L’un des incidents les plus meurtriers de ces dernières semaines s’est produit samedi, lorsqu’une école de Kaboul a été la cible de multiples explosions. L’attaque a fait au moins 68 morts et plus de 160 blessés, la majorité des victimes étant des étudiantes.

Kaboul n’a pas tardé à blâmer les talibans pour les explosions, mais le groupe militant a nié toute implication, condamnant l’attaque scolaire et pointant du doigt le groupe terroriste État islamique.

