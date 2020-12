Le gouvernement afghan et les représentants des talibans ont annoncé conjointement la conclusion d’un accord préliminaire pour faire avancer les pourparlers de paix, qui pourraient précéder les discussions sur une feuille de route politique pour les deux parties.

Le premier accord écrit entre les deux parties marque une percée après 19 ans de guerre. « La procédure, y compris son préambule de la négociation, a été finalisée et désormais, la négociation commencera à l’ordre du jour », a déclaré Nader Nadery, membre de l’équipe du gouvernement afghan pour les pourparlers.

Muhammad Naeem, un représentant du bureau politique des talibans à Doha, au Qatar, a publié la même déclaration sur son compte Twitter, tandis que le porte-parole du groupe militant, Zabihullah Mujahid, l’a retweeté.

Kaboul et les talibans ont eu des discussions encouragées par les États-Unis pendant des mois à Doha, mais en Afghanistan, les combattants talibans continuent d’attaquer les forces gouvernementales.

Le représentant spécial des États-Unis pour la réconciliation en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, s’est félicité de la décision annoncée mercredi en tant que « étape importante », et a expliqué que le document approuvé à Doha codifie « règles et procédures pour leurs négociations sur une feuille de route politique et un cessez-le-feu global ».

La percée signifie que « les parties aux négociations peuvent s’entendre sur des questions difficiles », Khalilzad a tweeté, ajoutant que « des progrès rapides sur une feuille de route politique » est maintenant nécessaire.

Au cours des étapes préliminaires des négociations, les talibans ont refusé d’accepter un cessez-le-feu et le groupe a rejeté le préambule du document le mois dernier parce qu’il mentionnait le gouvernement afghan, que les militants considèrent comme des marionnettes de Washington.

Cependant, les insurgés ont conclu un accord de paix avec les États-Unis le 29 février, et il a déclenché le retrait de toutes les troupes américaines et de l’OTAN d’Afghanistan d’ici mai 2021.

Les talibans, qui ont été évincés du pouvoir en Afghanistan par les forces dirigées par les États-Unis en 2001, ont également déclaré début novembre qu’ils s’attendaient à ce que le président élu américain Joe Biden s’en tienne à cet accord de paix visant à mettre fin à la guerre.

