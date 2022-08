Le gouvernement accusé de `` rotation '' du coût de la vie après la révélation d'une campagne publicitaire de 20 millions de livres sterling

Les ministres ont été accusés d’essayer de faire tourner la crise du coût de la vie, après L’indépendant ont appris qu’ils avaient commandé une campagne de 20 millions de livres sterling pour se vanter de l’aide existante au coût de la vie tout en refusant de proposer un nouveau programme d’assistance avec des factures en spirale.

La campagne de publicités à la radio, sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite et sur les panneaux d’affichage a reçu le feu vert malgré la crainte des responsables qu’elle soit considérée comme “hautement politique”, à un moment où l’administration du Premier ministre sortant Boris Johnson est en mode intérimaire.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que le gouvernement essayait d’utiliser le «glossus» pour dissimuler son incapacité à répondre à l’augmentation massive du niveau attendu du plafond des prix de l’énergie depuis le lancement du programme d’aide au printemps.

L’aide de 37 milliards de livres sterling annoncée par le chancelier de l’époque Rishi Sunak au printemps a été établie à un moment où le plafond devait atteindre 2 800 livres sterling en octobre.

Les experts s’attendent maintenant à ce que ce chiffre soit d’environ 3 500 £, passant à plus de 4 200 £ en janvier, déclenchant des appels de militants anti-pauvreté pour que les paiements directs prévus aux plus vulnérables soient doublés.

Mais M. Johnson a déclaré que toute aide supplémentaire appartenait à son successeur au poste de Premier ministre, tandis que les candidats à la direction Liz Truss et Rishi Sunak ont ​​résisté aux appels à se mettre autour de la table pour établir un budget d’urgence.

Un fonctionnaire concerné, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré L’indépendant qu’une campagne visant à attirer l’attention sur le soutien existant ne devrait pas être la priorité à l’heure actuelle.

Le responsable a déclaré que les dépenses de publicité étaient particulièrement discutables, car les candidats à la direction conservatrice, ainsi que les ministres en exercice, ont déclaré qu’ils économiseraient de l’argent en réduisant les budgets de Whitehall.

“C’est hautement politique”, a déclaré le responsable. “Ça sent l’inconvenance.

« Ce n’est pas ce que le gouvernement devrait faire en ce moment. Cela contredit également les bruits de certains ministres sur les économies d’efficacité.”

Le contenu de la campagne publicitaire n’est pas encore connu, car le Cabinet Office se rend actuellement dans les agences pour chercher des idées.

Mais il couvrira 22 milliards de livres sterling de modifications fiscales annoncées par M. Sunak dans sa déclaration du printemps en mars, ainsi que 15 milliards de livres sterling supplémentaires d’aide au coût de la vie dévoilée en mai alors que les inquiétudes augmentaient à propos de la flambée des factures.

Cependant, le paquet fiscal – comprenant une augmentation des seuils d’assurance nationale et un remboursement de la taxe d’habitation de 150 £ annoncé précédemment – ​​a déjà été mis en œuvre, la grande majorité des bénéficiaires en bénéficiant déjà.

Et les mesures du coût de la vie sont conçues pour prendre effet automatiquement sans que la plupart des gens aient à prendre des mesures, ce qui soulève la question de savoir si une campagne de sensibilisation du public est nécessaire pour qu’elles soient efficaces.

Un paiement universel de 400 £ à tous les ménages sera déduit des factures d’énergie en six versements mensuels à partir d’octobre. Une aide d’une valeur de 650 £ pour les familles bénéficiant de prestations sous condition de ressources est versée à 8 millions de ménages en deux tranches en juillet et à l’automne.

Toutes les personnes âgées au-dessus de l’âge de la retraite de l’État recevront un paiement de 300 £ pour aider à payer les factures en novembre ou décembre. Et 6 millions de demandeurs de prestations d’invalidité recevront un paiement unique de 150 £ le mois prochain.

Mme Rayner a déclaré: «À une époque où les factures explosent et les salaires s’effondrent, l’argent des contribuables est éclaboussé par des arguments politiques plutôt que par la substance.

« Les gens sont fous d’inquiétude quant à la façon dont ils vont payer leurs factures et faire leur épicerie hebdomadaire, et le Premier ministre hausse les épaules. C’est un manquement au devoir.

«Cette crise nécessite un leadership fort et une action urgente pour fournir une aide réelle – mais les conservateurs masquent leur échec de leadership et leur manque de solutions avec plus de brillance. Les deux candidats à la continuité n’ont pas de réponses aux problèmes auxquels notre pays est confronté.

«Les travaillistes commenceraient par supprimer les allégements fiscaux accordés aux producteurs de pétrole et de gaz et fourniraient davantage d’aide aux personnes qui ont du mal à payer leurs factures d’énergie. Nous mettrons fin au catalogue de déchets sans cesse croissant des conservateurs et traiterons l’argent des contribuables avec le respect qu’il mérite.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous reconnaissons que les gens s’inquiètent à juste titre de la hausse du coût de la vie, c’est pourquoi nous avons mis en place un programme de soutien de 37 milliards de livres sterling pour aider les gens au cours des prochains mois.

“Il est crucial que cet argent parvienne à ceux qui en ont besoin, c’est pourquoi nous avons investi dans une importante campagne de sensibilisation du public pour aider à faire en sorte que les gens soient conscients du soutien disponible.”

Il est entendu que le budget maximum de la campagne est de 20 millions de livres sterling, chaque étape étant évaluée pour son efficacité avant de s’engager à dépenser davantage.