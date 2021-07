Le gouvernement accusé de protéger les « discours de haine » sur les campus universitaires

Le gouvernement de Boris Johnson a été accusé de protéger les extrémistes qui lancent des « discours de haine » sur le campus en leur permettant de poursuivre des universités et des groupes d’étudiants.

Les universitaires ou les conférenciers invités pourront demander une indemnisation auprès des tribunaux dans le cadre du plan législatif controversé du gouvernement visant à étendre la liberté d’expression.

Les travaillistes ont déclaré que le plan donnerait libre cours aux négationnistes, aux anti-vaccins et à d’autres extrémistes en leur permettant de diffuser leurs idées « nuisibles et de division » dans les universités et les collèges de toute l’Angleterre.

Le parti de Sir Keir Starmer votera contre le projet de loi sur l’enseignement supérieur (liberté d’expression) en deuxième lecture lundi soir – exhortant les députés conservateurs à se rebeller contre la législation « troublante et dangereuse ».

S’exprimant à la Chambre des communes avant le vote, la secrétaire à l’éducation du parti travailliste, Kate Green, a déclaré: « L’ensemble de la Chambre devrait s’opposer à un projet de loi qui équivaut à une protection juridique contre les discours de haine. »

Mme Green a déclaré que le droit à la liberté d’expression était déjà inscrit dans la loi, ajoutant : « En raison de ce projet de loi, un groupe qui propage la division et la haine sur les campus universitaires ne sera pas seulement protégé par la loi, il pourra poursuivre une université ou syndicat étudiant. »

La députée travailliste a déclaré qu’elle craignait que les « théoriciens du complot nuisibles », tels que les anti-vaccins, soient protégés pour parler dans les universités par la loi proposée.

Selon les plans du gouvernement, l’Office for Students, l’organisme de réglementation de l’enseignement supérieur en Angleterre, aurait le pouvoir d’imposer des amendes si un établissement enfreignait une condition pour défendre la liberté d’expression.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a nié que les négationnistes seraient protégés par la nouvelle loi – insistant sur le fait qu’elle n’annulerait pas les lois existantes interdisant les discours de haine. « Ce projet de loi ne créera pas et ne créera jamais une plate-forme pour les négationnistes », a déclaré le ministre aux députés.

Le secrétaire à l’Éducation a affirmé que le gouvernement voulait s’attaquer à une « intolérance croissante » sur les campus anglais qui contrecarrait le désir des universitaires de « rechercher librement et farouchement la vérité ».

M. Williamson a même suggéré que Charles Darwin – le naturaliste légendaire qui a développé la théorie de l’évolution par sélection naturelle – pourrait avoir du mal à faire entendre ses idées dans les universités anglaises aujourd’hui.

« Ne serait-ce pas une tragédie si Darwin n’avait pas senti qu’il avait la liberté de pouvoir défier la pensée établie ? Nous devons nous rappeler qu’il y a ces Darwins là-bas qui défieront le consensus. »

Les conservateurs supérieurs ont affirmé que le gouvernement était impliqué dans une « bataille pour la Grande-Bretagne » pour tenter de s’attaquer au « maccarthysme moderne », alors qu’ils s’alignaient pour soutenir la législation.

L’arrière-ban principal David Davis a déclaré : « Aujourd’hui, il y a une terrible flambée d’intolérance dans la société moderne, les soi-disant guerres culturelles, qui ne me rappellent rien tant que le maccarthysme aux États-Unis… . «

Mais le parti travailliste a déclaré qu’il n’y avait eu qu’un très petit nombre d’événements annulés dans les universités, au milieu des allégations d’une tendance croissante à «annuler la culture» sur le campus.

Mme Green a déclaré que les chiffres du Bureau des étudiants indiquant que seuls six des quelque 10 000 événements organisés dans les collèges et les universités avec des conférenciers externes avaient été annulés l’année dernière.