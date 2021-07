Le gouvernement a été accusé de « pincer un sou » après avoir rejeté la possibilité d’augmenter les indemnités de maladie pendant la crise de Covid, malgré l’armée croissante de travailleurs contraints de s’isoler chez eux.

Des millions de travailleurs devraient être « pincés » par l’application NHS et invités à s’isoler cet été alors que les cas de Covid montent en flèche – laissant de nombreux obligés de ne pas travailler au risque de difficultés.

Le gouvernement avait promis d’envisager d’étendre l’éligibilité aux indemnités de maladie légales afin que davantage de travailleurs faiblement rémunérés puissent y avoir accès – mais a annoncé mardi qu’il n’y aurait aucun changement aux règles.

« Le gouvernement a abandonné des millions de travailleurs à bas salaire au pire moment possible », a déclaré la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady.

« C’est encore un autre exemple de pincement à courte vue du Trésor, qui sape l’effort de santé publique de la Grande-Bretagne. »

Mme O’Grady a ajouté: « Avec les cas de Covid qui explosent, son refus de rendre les indemnités de maladie disponibles pour tous est manifestement irresponsable et contribuera à augmenter les infections encore plus. »

Les principaux syndicats et groupes de réflexion ont exhorté le gouvernement à permettre à tous les travailleurs du Royaume-Uni d’accéder aux indemnités de maladie légales en supprimant la limite inférieure des gains.

On estime que deux millions de travailleurs britanniques occupant un travail à temps partiel ou précaire dans l’économie des petits boulots ne gagnent pas assez pour avoir droit aux indemnités de maladie légales – et 70 pour cent de ces travailleurs sont des femmes.

L’opposition et les syndicats ont également appelé à une augmentation des indemnités de maladie légales de 94 £ par semaine, arguant qu’il ne suffisait pas d’encourager les travailleurs à continuer de suivre les règles d’auto-isolement.

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré que les indemnités de maladie légales étaient si faibles que de nombreux travailleurs ne peuvent pas se permettre de rester à la maison lorsqu’ils sont malades ou doivent s’isoler.

« Les taux d’indemnités de maladie obligatoires doivent être augmentés de manière significative – et être disponibles pour tous les travailleurs au Royaume-Uni », a-t-elle déclaré. « C’est le moyen de réduire la propagation de l’infection et de faire reculer le virus. »

Alan Lockey, responsable du programme de travail pour l’avenir de la Royal Society of Arts, a déclaré qu’il était déçu que le gouvernement ait rejeté la possibilité d’aider ceux de l’économie des petits boulots – y compris de nombreux travailleurs clés – qui ne sont toujours pas éligibles.

« Les gens seront étonnés que des millions de travailleurs, dont des milliers de travailleurs clés, aient été envoyés travailler pendant une pandémie sans avoir droit à une indemnité de maladie légale », a déclaré M. Lockey.

Il a ajouté : « Presque tous les pays comparables dans le monde ont mis en place un régime d’urgence pour aider à protéger les personnes et à réduire la transmission, mais encore une fois, le gouvernement a refusé de faire de même. Nous avons besoin d’un régime plus généreux qui inclut les travailleurs les plus précaires sur le plan économique et nous en avons besoin aujourd’hui. »

En 2019, le gouvernement a déclaré qu’il était « préoccupé » par le fait que les employés à faible revenu ne perçoivent pas d’indemnités de maladie et a déclaré qu’il envisagerait une recommandation pour inclure ceux qui se trouvent en dessous de la limite de revenu inférieure.

Mais mardi, un porte-parole du gouvernement a déclaré: «L’indemnité de maladie légale est conçue pour équilibrer le soutien à un individu lorsqu’il est incapable de travailler pour cause de maladie, avec les coûts pour les employeurs de fournir ce soutien.

« Alors que nous apprenons à vivre avec un nouveau virus, il est juste que nous examinions plus largement le rôle de l’indemnité de maladie légale. »