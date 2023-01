Le gouvernement accusé de gaspiller l’argent de la participation sportive après les Jeux Olympiques de Londres 2012 : « Peu précieux à montrer » | Actualités Olympiques

Le gouvernement a été accusé de gaspiller de l’argent destiné à accroître la participation au sport après les Jeux olympiques de Londres 2012

Le gouvernement a été accusé de gaspiller de l’argent destiné à stimuler la participation populaire et les niveaux d’activité physique après les Jeux olympiques de Londres en 2012.

Un nouveau rapport du Comité des comptes publics (PAC) publié dimanche critique le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) et l’organisme de financement local Sport England pour ce qu’il considère comme un manque de surveillance “inacceptable” de la manière précise et où l’argent public destiné à rendre les gens actifs est dépensé.

La présidente du PAC, Dame Meg Hillier, a déclaré qu’il y avait eu “peu précieux à montrer en guise d’héritage” de Londres 2012 et a ajouté: “Le manque de vision et de dynamisme a vu Sport England payer 1,5 milliard de livres sterling de l’argent des contribuables sans savoir où deux- les tiers ont disparu, et il y a une augmentation dérisoire de 1,2 % du nombre d’adultes actifs à montrer (entre novembre 2016 et 2019).

“Plus de gaspillage, plus de perte d’argent public désespérément nécessaire. Alors que la crise du coût de la vie fait rage, le DCMS doit définir ce qu’il fera différemment pour apporter des changements là où il n’a pas réussi.”

Sport England considère comme inexacte l’affirmation du PAC selon laquelle il ne sait pas où va son investissement.

Un porte-parole de l’organisation a déclaré: “Sport England investit l’argent public de manière responsable et transparente, enregistrant et publiant des données sur tous les bénéficiaires de subventions, y compris des données de localisation jusqu’au niveau du code postal. Tout cela est clairement disponible en ligne, avec des informations sur où chaque livre que nous dépenser va.”

Sport England s’efforce de comprendre plus en détail où ses investissements nationaux dans des organes directeurs tels que la Football Association, la Lawn Tennis Association et le England and Wales Cricket Board ont un impact local sans introduire trop de bureaucratie.

Au total, le rapport fait sept recommandations au DCMS et à Sport England, qui, selon lui, ont fait “peu de progrès” dans la lutte contre les obstacles à la participation.

Sport England réfute également cela, soulignant qu’avant la pandémie, les niveaux d’activité étaient à un niveau record dans toute l’Angleterre et que ses récentes données Active Lives montraient que la participation se rétablissait maintenant rapidement, les enfants et les jeunes rebondissant déjà aux niveaux pré-pandémiques. .

Sport England affirme que sa stratégie “Uniting the Movement” lancée en 2021 se consacre à investir dans des partenariats et des programmes visant à réduire l’inactivité et à lutter contre les inégalités tenaces.

Le CCP n’était pas non plus convaincu que le DCMS travaille actuellement efficacement avec d’autres ministères et l’industrie pour intégrer l’activité physique dans la vie quotidienne.

Cependant, le réseau Sport For Development Coalition, qui est soutenu par Sport England, démontre activement à une série de départements gouvernementaux les avantages sociaux et économiques positifs des interventions ciblées basées sur le sport dans lesquelles ses membres sont impliqués.

Le directeur exécutif de la Coalition, Hitesh Patel, a déclaré : “Notre ambition est que les mesures futures visant à accroître la participation au sport et à l’activité physique et à réduire les inégalités devraient toujours aller au-delà de la seule participation et prendre en compte les avantages plus larges du sport pour la société”.

Les membres de la coalition travaillent actuellement à distribuer 5 millions de livres sterling de financement du ministère de la Justice visant à utiliser le sport pour empêcher les jeunes de s’impliquer dans la criminalité et les comportements antisociaux.

Un porte-parole du DCMS a répondu: “Ce gouvernement a fait de la santé et de la forme physique de la nation une priorité, et les niveaux d’activité des gens étaient à des niveaux record avant la pandémie.

“Pendant la pandémie, nous avons fourni 1 milliard de livres sterling pour soutenir les secteurs des loisirs tels que les piscines publiques et les centres de loisirs ainsi que les sports de base et professionnels, et nous continuons à augmenter la participation, en particulier pour les groupes sous-représentés.

“Les niveaux d’activité des jeunes sont maintenant revenus aux niveaux d’avant la pandémie et nous continuons à travailler avec Sport England pour investir dans le sport pour tous, après avoir récemment annoncé 320 millions de livres sterling pour les écoles et plus de 260 millions de livres sterling pour construire ou moderniser des milliers d’installations de base.

“Nous publierons prochainement une nouvelle stratégie sportive définissant notre ambition de continuer à augmenter les taux d’activité et répondrons au rapport du Comité en temps voulu.”