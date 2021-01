Le gouvernement accusé d’avoir sapé le contrôle de l’accord commercial avec l’UE, alors que Jacob Rees-Mogg ferme la commission du Brexit des Communes

Le gouvernement a été accusé d’avoir sapé le contrôle parlementaire de l’accord commercial de Boris Johnson sur le Brexit après que Jacob Rees-Mogg a ordonné la fermeture du comité multipartite chargé d’examiner les relations de la Grande-Bretagne avec l’UE.

Cette décision bloque une enquête prévue de six mois sur l’Accord de commerce et de coopération (TCA), faisant griller les principaux acteurs lors de séances de preuve télévisées au Parlement avant de produire un rapport faisant autorité évaluant les mérites et les défauts de l’accord de manière rigoureuse.

Et cela signifie qu’il n’y a pas de comité de la Chambre des communes avec un mandat spécifique pour surveiller la mise en œuvre de l’accord et les activités de la pléthore de conseils de partenariat, de comités et de groupes de travail qu’elle a créés.

La membre du comité, Joanna Cherry, a déclaré que le panel de 21 membres était en train d’être dissous parce que «le gouvernement ne veut pas entendre la vérité» sur l’accord de M. Johnson.

«C’est encore un autre exemple de contrôle parlementaire contrecarré par Boris Johnson», a déclaré le leader du SNP.

M. Rees-Mogg a rejeté un appel du Comité restreint des Communes sur les relations futures avec l’UE pour une prolongation de six mois au-delà de sa date de clôture prévue du 16 janvier afin de laisser le temps de mener une enquête sur l’accord de la veille de Noël.

Dans une lettre à la présidente Hilary Benn, le leader des communes a déclaré: «Il y aura de nombreuses occasions de questions, de déclarations et de débats, ainsi que l’analyse détaillée des comités spéciaux de la Chambre dans les mois à venir.

« Bien que cette question relève en fin de compte de la Chambre, le gouvernement estime que les travaux de votre commission devraient se terminer conformément au règlement provisoire actuel, qui a été approuvé par la Chambre. »

Les commissions spéciales sont formellement établies par le parlement, plutôt que par le gouvernement, mais la majorité de 80 sièges de M. Johnson rend pratiquement impossible la survie du panel multipartite sans le soutien du gouvernement.

Créé à l’origine en tant que comité de sortie de l’UE en 2016 pour examiner le processus de mise en œuvre du résultat du référendum, le comité a été renommé à la suite de la date officielle du Brexit le 31 janvier 2020 avec un mandat temporaire jusqu’à la fin de la période de transition au Nouvel An .

Les Membres avaient espéré que cela leur donnerait le temps de mener une enquête et de produire un rapport sur un accord sur les futures relations commerciales et de sécurité, qui était alors susceptible d’être achevé d’ici la mi-2020.

En l’occurrence, l’accord de commerce et de coopération Royaume-Uni / UE n’a été conclu que la veille de Noël et ratifié par les Communes le 30 décembre, ne laissant que quelques jours à la commission pour examiner un document de 1 246 pages.

Les Membres espéraient qu’une prolongation de six mois leur donnerait le temps d’achever leurs travaux en soumettant l’accord à une analyse rigoureuse.

Le comité de 21 membres doit se réunir la semaine prochaine pour examiner la lettre de M. Rees-Mogg et convenir d’une réponse collective.

Mais Mme Cherry a déclaré à The Independent: « Jacob Rees-Mogg veut empêcher la commission de poursuivre son examen de l’accord que Boris Johnson a négocié avec l’UE, car il sait que plus nous entrerons dans les détails, plus nous découvrirons de problèmes.

« Par exemple, plus tôt cette semaine, un témoin juridique expert a confirmé que, contrairement aux affirmations de Priti Patel, le Royaume-Uni ne sera pas un endroit plus sûr dans le cadre des parties de l’accord concernant l’application de la loi et la coopération judiciaire. Elle était d’accord avec les hauts responsables de la police et des experts en sécurité qui disent que notre accès aux bases de données vitales dans la lutte contre la criminalité a été perdu ou considérablement restreint.

« Le gouvernement ne veut pas entendre la vérité, c’est pourquoi notre comité est dissous. C’est un autre exemple de contrôle parlementaire bloqué par Boris Johnson.

Et un autre membre du comité a déclaré: «L’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE est le traité international le plus important que nous ayons, car il régit nos relations avec notre plus grand marché d’exportation et nos partenaires et alliés les plus proches.

«On ne peut donc pas croire que le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen approfondi en comité restreint de ce traité extrêmement important et de nos futures relations avec l’UE.

«Il est assez ironique que ceux qui ont fait campagne si activement pour le Brexit sur la base du retour de la souveraineté au parlement britannique semblent maintenant faire tout ce qu’ils peuvent pour saper la capacité de notre parlement à faire son travail.»

Il est entendu que M. Rees-Mogg n’a fait aucune proposition dans sa lettre pour savoir quelle commission devrait à l’avenir être chargée d’examiner les relations avec l’UE et les activités du conseil de partenariat Royaume-Uni / UE qui supervisera la mise en œuvre de l’ACT, ou des dizaines de comités et groupes de travail créés par l’accord.

Le mandat de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes d’examiner les travaux du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth ne couvre pas les nombreuses questions commerciales soulevées par le TCA, tandis que la commission d’examen de l’UE dirigée par l’eurosceptique Sir Bill Cash n’a le pouvoir que d’évaluer l’importance juridique et politique. du projet de législation de l’UE.