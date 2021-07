Le gouvernement accusé d’avoir introduit des passeports de vaccins Covid «à la dérobée»

Le gouvernement de Boris Johnson a été accusé d’avoir introduit des passeports de vaccin Covid « de façon furtive » après un changement dans l’application NHS qui permet aux sites au Royaume-Uni de demander la preuve que les clients sont à double piqûre.

Le libellé de l’application NHS Covid a été modifié pour inclure une section « domestique », qui indique aux personnes qu’elles peuvent avoir besoin de montrer le laissez-passer « aux endroits qui ont choisi d’utiliser le service ».

Les libéraux-démocrates ont exprimé leur indignation face à cette décision – affirmant que le gouvernement avait introduit une nouvelle forme de certification Covid sur les téléphones du pays sans demander le consentement des députés.

Exhortant le gouvernement à rappeler le Parlement, le porte-parole de Lib Dems pour les affaires intérieures, Alistair Carmichael, a déclaré : « Le gouvernement vient de s’engager à fournir des passeports vaccinaux furtivement. Ce geste trompeur est profondément honteux.

Le député a ajouté: « Nous avons maintenant une nouvelle carte d’identité glissée dans nos téléphones sans même un murmure du gouvernement. »

Auparavant, les utilisateurs de l’application NHS Covid avaient le choix de l’utiliser pour montrer leur statut de vaccination pour les voyages à l’étranger ou lors de l’un des événements sportifs pilotes du gouvernement.

Mais le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait instaurer une certification obligatoire de vaccination contre le Covid pour les boîtes de nuit et autres grands lieux bondés d’ici la fin septembre.

M. Johnson a déclaré qu’une preuve de double vaccination serait requise dans ces lieux – mais a promis aux députés un vote sur tout changement qui rendrait la certification du vaccin obligatoire.

Les Lib Dems et un groupe d’environ 40 députés conservateurs d’arrière-ban restent fermement opposés à toute poussée vers l’utilisation de passeports vaccinaux dans les magasins, les restaurants, les discothèques et tout autre cadre domestique.

Des dizaines de conservateurs, Lib Dem et plusieurs députés travaillistes ont signé une déclaration de Big Brother Watch contre le refus de refuser aux individus « l’accès aux services généraux, aux entreprises ou aux emplois ». Les chefs de l’industrie hôtelière sont également restés opposés.

Le chef Sir Keir Starmer a déclaré aujourd’hui plus tôt cette semaine qu’il était prêt à soutenir «les passeports et les tests» pour permettre aux événements de masse d’admettre un large public – mais a déclaré qu’il exclurait les contrôles de passeport de vaccin pour accéder aux soins de santé ou aux magasins d’alimentation.

M. Carmichael a déclaré: «Les conservateurs ne sont pas étrangers à un demi-tour, ils ne devraient avoir aucun problème à faire ce qu’il faut et à supprimer définitivement les passeports vaccinaux.

« Au moins, lorsque Tony Blair a essayé d’introduire des cartes d’identité, il a présenté un projet de loi au parlement, ce lot n’ouvrira même pas le parlement pour en débattre. Ils doivent rappeler le Parlement maintenant s’ils sont sérieux à ce sujet.

Le député Lib Dem a ajouté: «Pour obtenir votre passeport vaccinal, vous devez taper et cliquer sur un tas d’options. Il suffit de penser aux faff qui se lancent dans les entreprises hôtelières, qui n’en veulent pas et ne peuvent pas se permettre de payer du personnel pour le surveiller.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a suggéré plus tôt jeudi que les passeports pour les vaccins étaient un moyen de « cajoler et de cajoler » plus de gens pour qu’ils reçoivent leurs vaccins.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « J’étais en France en début de semaine. Nous avons vu quand ils ont signalé dans différentes régions que vous auriez besoin d’une double vaccination afin de procéder dans l’une ou l’autre zone, vous avez eu une grande vague de personnes recevant la double vaccination.