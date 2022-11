Le gouvernement accusé d’avoir “affaibli” le projet de loi sur la sécurité en ligne en supprimant l’exigence “légale mais nuisible”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement a supprimé les mesures de son projet de loi sur la sécurité en ligne qui auraient obligé les sites de médias sociaux à supprimer les contenus désignés comme “légaux mais nuisibles”, dans ce que les travaillistes ont qualifié d'”affaiblissement majeur” de la législation.

Certains députés conservateurs avaient auparavant averti que les mesures supprimées pourraient menacer la liberté d’expression et conduire à la « censure politique ».

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a fait valoir que la suppression de ces aspects du projet de loi très retardé aiderait à le faire enfin « dans la loi ».

Mais les Samaritains ont averti que la suppression des mesures était “un énorme pas en arrière” et ont accusé le gouvernement “d’arracher la défaite aux mâchoires de la victoire” avant que le projet de loi ne revienne au Parlement la semaine prochaine.

Selon les plans du projet de loi initial, les plus grandes plateformes – telles que Facebook, Twitter et YouTube – auraient été obligées non seulement de supprimer les contenus illégaux, mais également tout matériel désigné dans la législation comme légal mais potentiellement dangereux.

Au lieu de cela, les plates-formes ne seront désormais tenues que de supprimer le contenu illégal, ainsi que de retirer tout matériel qui enfreint ses propres conditions d’utilisation.

Et au lieu des devoirs « légaux mais préjudiciables », les entreprises seront désormais davantage tenues de fournir aux adultes des outils leur permettant de masquer certains contenus qu’ils ne souhaitent pas voir, y compris des types de contenus qui n’atteignent pas le seuil pénal mais qui pourraient être nuisibles à voir, comme la glorification des troubles alimentaires, la misogynie et d’autres formes d’abus.

Le gouvernement qualifie ces trois exigences de “triple bouclier” de protection en ligne, ce qui, selon Mme Donelan, a signifié à la BBC que le projet de loi n’était “certainement pas plus faible en aucun sens”.

Les entreprises technologiques seront également désormais tenues de publier sur leurs sites des résumés des évaluations des risques concernant les dommages potentiels aux enfants, de montrer comment elles appliquent les limites d’âge des utilisateurs et de publier les détails des mesures d’application prises à leur encontre par Ofcom – le nouveau régulateur du secteur technologique. .

Les règles mises à jour interdiront également à une plateforme de supprimer un utilisateur ou un compte à moins qu’elle n’ait clairement enfreint les conditions d’utilisation du site ou la loi.

Mais le groupe de campagne Big Brother Watch a averti que la «reprise par le gouvernement des plans visant à donner le soutien de l’État aux conditions générales des entreprises de médias sociaux … est totalement rétrograde, écarte des mois d’examen par des experts et constitue une menace majeure pour la liberté d’expression dans la Grande-Bretagne”.

Julie Bentley, directrice générale de Samaritans, a décrit l’abandon de l’obligation de supprimer les contenus “légaux mais préjudiciables” comme “un énorme pas en arrière”, déclarant : “Bien sûr, les enfants devraient bénéficier de la protection la plus solide, mais l’impact néfaste de ce type de contenu ne ça ne s’arrête pas à ton 18e anniversaire.

“L’augmentation des contrôles dont disposent les gens ne remplace pas la responsabilisation des sites par le biais de la loi et cela ressemble beaucoup au gouvernement qui arrache la défaite aux mâchoires de la victoire.”

La secrétaire à la culture fantôme, Lucy Powell, a déclaré que les amendements constituaient un «affaiblissement majeur» du projet de loi, ajoutant: «Remplacer la prévention des dommages par un accent sur la liberté d’expression sape l’objectif même de ce projet de loi et enhardira les abuseurs, les négationnistes de Covid, les canulars, qui se sentiront encouragés à prospérer en ligne.

Le Center for Countering Digital Hate (CCDH) a également averti que les sites de médias sociaux pourraient se sentir « décrochés » en raison de la nouvelle concentration sur les contrôles des utilisateurs « au lieu des devoirs actifs pour traiter les mauvais acteurs et les contenus dangereux ».

Le projet de loi doit revenir au parlement la semaine prochaine après avoir été retardé à plusieurs reprises, et le gouvernement espère qu’il deviendra loi avant les vacances d’été.

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a nié que les modifications apportées au projet de loi l’aient rendu «plus faible» (James Manning/PA)

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a défendu la décision de supprimer les obligations «légales mais nuisibles» du projet de loi – affirmant que c’était «déroutant» et «aurait pu étouffer la liberté d’expression».

Mais elle a insisté sur le fait que les protections pour les enfants ont été renforcées. Mme Donelan a déclaré à Times Radio qu’elle avait déclaré que le gouvernement introduisait “essentiellement” “légal mais nocif pour les enfants” par le biais d’autres dispositions du projet de loi.

“Les médias sociaux non réglementés ont nui à nos enfants pendant trop longtemps et cela doit cesser”, a déclaré Mme Donelan. «Nous avons maintenant un choix binaire: faire adopter ces mesures par la loi et améliorer les choses ou se chamailler dans le statu quo et laisser plus de jeunes vies en danger.»

La Fondation Molly Rose, une campagne de prévention du suicide mise en place par la famille de Molly Russell, s’est dite “déçue” que le projet de loi ait été “édulcoré”, ajoutant : “La liberté d’expression est une question importante mais, ce n’est pas sur la liberté d’expression, il s’agit de la liberté de vivre.

Mais le groupe a déclaré qu’il acceptait les changements s’ils signifiaient que le projet de loi serait finalement adopté.

Les derniers changements font suite à d’autres mises à jour du projet de loi, notamment la criminalisation de l’encouragement à l’automutilation et du “downblousing” et le partage de deepfakes pornographiques – des changements qui ont été salués par le groupe de campagne du CCDH, entre autres.

Le gouvernement a également confirmé que de nouveaux amendements seront déposés prochainement pour renforcer la protection des femmes et des filles en ligne.

En outre, le commissaire aux victimes, le commissaire aux violences domestiques et le commissaire aux enfants seront ajoutés en tant que personnes consultées statutaires au projet de loi, ce qui signifie que l’Ofcom doit les consulter lors de la rédaction de nouveaux codes de conduite qu’il créera que les entreprises technologiques devront suivre afin de se conformer au projet de loi. .

La commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, Dame Rachel de Souza, a déclaré que cela garantirait que “les opinions et les expériences des enfants soient pleinement comprises”.

« Nous ne pouvons pas permettre à d’autres enfants de souffrir. La perte d’enfants par suicide, après avoir été exposés à d’horribles contenus d’automutilation et de suicide, rappelle tragiquement les conséquences puissantes des contenus en ligne nuisibles », a-t-elle déclaré.

Le secrétaire à la culture a affirmé que le reste du monde “regardait et attendait” que le Royaume-Uni présente sa nouvelle législation sur la sécurité en ligne, les politiciens étrangers désireux de l’utiliser comme un “modèle” pour leur propre

“J’ai parlé à de nombreux ministres et homologues du monde entier qui ont déclaré qu’ils souhaitaient utiliser notre législation comme modèle pour leur propre projet”, a déclaré Mme Donelan à GB News. “Ça a été long à venir. L’écriture est sur le mur maintenant.