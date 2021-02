Le gouvernement accepte d’appeler les mères enceintes des ministres

Le gouvernement a accepté de modifier le libellé de sa nouvelle maternité empêcher la législation de faire référence aux «femmes enceintes» aux «mères» après que le libellé a été rejeté par le Chambre des lords – bien que le langage non sexiste soit une convention gouvernementale.

Le projet de loi sur les allocations ministérielles et autres allocations de maternité garantirait jusqu’à six mois de congé à plein traitement.

Le gouvernement a pour politique de rédiger une législation langage non sexiste depuis 2007 , et le gouvernement a soutenu que son libellé était conforme à la «convention de rédaction» avant de convenir que l’utilisation de «mère» est juridiquement «acceptable».

Le ministre du Cabinet, Lord True, a déclaré à ses pairs: «Le langage utilisé dans ce projet de loi est conforme à la convention de rédaction et aux directives actuelles. Il est juridiquement exact et atteint l’objectif de garantir que les femmes ministres puissent prendre un congé de maternité payé. »

Discuter du changement de langage dans la législation, groupe communautaire trans TransActual UK écrit sur Twitter: «Malgré les affirmations selon lesquelles les femmes sont« effacées »lorsqu’elles parlent de grossesse, ce sont encore une fois les hommes trans et les personnes non binaires qui sont effacés. Et lorsqu’ils ne sont pas effacés, mal sexistes par des personnes qui ne peuvent pas supporter de reconnaître que nous connaissons notre propre sexe / genre mieux qu’eux. «